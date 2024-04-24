Акакий Кварацхелия - статистика
#59 | Полузащитник
|Имя
|Акакий
|Отчество
|Ревазович
|Фамилия
|Кварацхелия
|Команда
|Чайка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 января 2003 (21 год)
|Рост
|183
|Имя
|Акакий
|Отчество
|Ревазович
|Фамилия
|Кварацхелия
|Команда
|Чайка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 января 2003 (21 год)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чайка
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.06.2024
|Был в запасе
|Новосибирск (Новосибирск)
|0:3
|Чайка (Песчанокопское)
|03.06.2024
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|2:0
|Родина-2 (Москва)
|30.05.2024
|Был в запасе
|Муром (Муром)
|4:3
|Чайка (Песчанокопское)
|26.05.2024
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|3:1
|Ротор (Волгоград)
|19.05.2024
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|0:0
|Чайка (Песчанокопское)
|15.05.2024
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|11.05.2024
|53' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|5:0
|Чайка (Песчанокопское)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|3:1
|Муром (Муром)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|1:0
|Чайка (Песчанокопское)
|24.04.2024
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|1:0
|Уфа (Уфа)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|Чайка (Песчанокопское)
|07.04.2024
|56' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|4:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|1:1
|Челябинск (Челябинск)
|18.03.2024
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|1:0
|Велес (Москва)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|0:0
|Новосибирск (Новосибирск)