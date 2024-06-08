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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Новосибирск - Чайка
Сибирь - Чайка: обзор матча 08 июня 2024
Сибирь
08.06.2024, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
0 : 3
Завершен
Чайка
1'
Д. Квеквескири
14'
А. Хохлачев
19'
А. Хохлачев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сибирь - Чайка
90'
+1
Желтая карточка
Б. Москвичев
Замена
А. Кузьмин
️️️️
М. Бамматгереев
76'
75'
Замена
А. Ивашин
️️️️
Д. Пивоваров
Замена
К. Попов
️️️️
О. Шалаев
73'
67'
Замена
Н. Колдунов
️️️️
Д. Садов
Замена
Н. Рожков
️️️️
В. Тюрин
63'
Замена
Е. Глухов
️️️️
А. Конев
63'
60'
Замена
В. Руденко
️️️️
Д. Квеквескири
Замена
А. Кобялко
️️️️
А. Малеев
53'
46'
Замена
О. Козаченко
️️️️
С. Кожедуб
30'
Желтая карточка
Д. Садов
19'
ГОЛ! 0:3!
А. Хохлачев
Пас отдал
П. Долгов
14'
ГОЛ! 0:2!
А. Хохлачев
Пас отдал
С. Кожедуб
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Квеквескири
Пас отдал
П. Долгов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сибирь
35
Максим Киселев
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
27
Константин Ерохин
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
70
Глеб Бахарев
ЛВ
18
Олег Шалаев
ОП
21
Антон Макурин
ЦП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
10
Александр Конев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Медведев
Чайка
57
Богдан Москвичев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
3
Илья Детенышев
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
88
Дмитрий Садов
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
91
Павел Долгов
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Сибирь
53
Макар Ильюшенок
ВР
31
Даниил Полянский
ВР
11
Алексей Соловьев
ЛЗ
3
Матвей Смирнов
ЛЗ
6
Артем Кузьмин
ЦП
54
Вадим Говор
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
24
Константин Попов
ПВ
10
Никита Рожков
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Чайка
30
Сергей Резниченко
ВР
45
Данила Боков
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
14
Дмитрий Щербань
ЦЗ
10
Никита Колдунов
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
59
Акакий Кварацхелия
ЦП
71
Давид Папикян
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
3-1-2-3-1
35
Киселев
49
Караев
4
Редькович
27
Ерохин
18
Шалаев
21
Макурин
10
Бамматгереев
70
Бахарев
8
Малеев
13
Тюрин
10
Конев
3-2-1-2-2
57
Москвичев
2
Нестеров
45
Кармаев
3
Детенышев
4
Ибрагимов
32
Пивоваров
88
Садов
11
Квеквескири
11
Кожедуб
7
Хохлачев
91
Долгов
10
Бамматгереев
6
Кузьмин
6
Кузьмин
10
Бамматгереев
10
Конев
17
Глухов
17
Глухов
10
Конев
18
Шалаев
24
Попов
24
Попов
18
Шалаев
13
Тюрин
10
Рожков
10
Рожков
13
Тюрин
8
Малеев
22
Кобялко
22
Кобялко
8
Малеев
32
Пивоваров
24
Ивашин
24
Ивашин
32
Пивоваров
88
Садов
10
Колдунов
10
Колдунов
88
Садов
11
Кожедуб
9
Козаченко
9
Козаченко
11
Кожедуб
11
Квеквескири
19
Руденко
19
Руденко
11
Квеквескири
Остались в запасе
Сибирь
Чайка
11
Алексей Соловьев
ЛЗ
53
Макар Ильюшенок
ВР
31
Даниил Полянский
ВР
3
Матвей Смирнов
ЛЗ
54
Вадим Говор
ЦП
Главный тренер
Алексей Медведев
30
Сергей Резниченко
ВР
45
Данила Боков
ВР
14
Дмитрий Щербань
ЦЗ
59
Акакий Кварацхелия
ЦП
71
Давид Папикян
АП
Остались в запасе
11
Алексей Соловьев
ЛЗ
53
Макар Ильюшенок
ВР
31
Даниил Полянский
ВР
3
Матвей Смирнов
ЛЗ
54
Вадим Говор
ЦП
Остались в запасе
30
Сергей Резниченко
ВР
45
Данила Боков
ВР
14
Дмитрий Щербань
ЦЗ
59
Акакий Кварацхелия
ЦП
71
Давид Папикян
АП
Главный тренер
Алексей Медведев
Статистика матча Сибирь - Чайка
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Сибирь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Динамо Киров
6 : 1
24.10.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Матвеев
(Троицк)
Помощники судьи:
Ярослав Калиниченко (Пермь)
Александр Туркин (Астрахань)
Резервный судья:
Дмитрий Бобринев (Новосибирск)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Алексей Алексеев (Санкт-Петербург)
Стадион:
РФЦ Заря
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