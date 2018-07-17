Андрей Буйволов - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Буйволов
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 1987 (36 лет)
|Рост
|187
|Вес
|81
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Буйволов
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 1987 (36 лет)
|Рост
|187
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика
|6
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2018
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|18.08.2018
|1' -90'
|Авангард (Курск)
|0:2
|Балтика (Калининград)
|12.08.2018
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|2:2
|Сочи (Сочи)
|08.08.2018
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|04.08.2018
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Балтика (Калининград)
|29.07.2018
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|3:1
|Балтика (Калининград)
|22.07.2018
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:2
|Тамбов (Тамбов)
|17.07.2018
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|4:1
|Балтика (Калининград)
|66'