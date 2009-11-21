Игорь Андроник - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Игорь
|Фамилия
|Андроник
|Команда
|Милсами
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 марта 1988 (34 года)
|Рост
|175
|Вес
|61
|Имя
|Игорь
|Фамилия
|Андроник
|Команда
|Милсами
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 марта 1988 (34 года)
|Рост
|175
|Вес
|61
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.05.2010
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:1
|Говерла (Ужгород)
|05.05.2010
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Таврия (Симферополь)
|01.05.2010
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|18.04.2010
|59' -90'
|Шахтер (Донецк)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|24.03.2010
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:0
|Динамо (Киев)
|14.03.2010
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Заря (Луганск)
|06.03.2010
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|27.02.2010
|81' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Металлург (Донецк)
|12.12.2009
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|21.11.2009
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|3:2
|Говерла (Ужгород)
|01.11.2009
|46' -90'
|Металлург (Запорожье)
|3:0
|Говерла (Ужгород)
|04.10.2009
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|46'