Давиде Фараони - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Давиде
|Фамилия
|Фараони
|Команда
|Верона
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 октября 1991 (31 год)
|Рост
|179
|Вес
|74
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Давиде
|Фамилия
|Фараони
|Команда
|Верона
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 октября 1991 (31 год)
|Рост
|179
|Вес
|74
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 77'
|Специя
|0:0
|Верона
|Италия. Серия А, 25 тур
|27.02.2023
|1' - 81'
|Верона
|0:3
|Фиорентина
|Италия. Серия А, 24 тур
|34'
|19.02.2023
|Был в запасе
|Рома
|1:0
|Верона
|Италия. Серия А, 23 тур
|13.02.2023
|86' - 90'
|Верона
|1:0
|Салернитана
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верона
|11
|0
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -77'
|Специя (Ла Специя)
|0:0
|Верона (Верона)
|27.02.2023
|1' -81'
|Верона (Верона)
|0:3
|Фиорентина (Флоренция)
|34'
|19.02.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Верона (Верона)
|13.02.2023
|86' -90'
|Верона (Верона)
|1:0
|Салернитана (Салернитана)
|06.11.2022
|1' -18'
|Монца (Монца)
|2:0
|Верона (Верона)
|31.10.2022
|1' -90'
|Верона (Верона)
|1:3
|Рома (Рим)
|27'
|24.10.2022
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:1
|Верона (Верона)
|78'
|16.10.2022
|1' -90'
|Верона (Верона)
|1:2
|Милан (Милан)
|75'
|09.10.2022
|86' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|2:1
|Верона (Верона)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:0
|Верона (Верона)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|31.08.2022
|1' -46'
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Верона (Верона)
|9'
|21.08.2022
|1' -52'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Верона (Верона)
|15.08.2022
|1' -90'
|Верона (Верона)
|2:5
|Наполи (Неаполь)
|48'