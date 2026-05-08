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€ 400 тыс

Давиде Фараони - статистика

Пескара
25 октября 1991 (34)
#19 | Защитник
179 см | 74 кг
Италия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пескара
12
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
1' - 80'
10'
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
82' - 90'
Италия. Серия В, 28 тур
Фрозиноне
2 : 2
04.03.2026
Пескара
1' - 4'
3'
Италия. Серия В, 27 тур
Пескара
2 : 1
01.03.2026
Палермо
1' - 85'
84'
Италия. Серия В, 26 тур
Венеция
3 : 2
21.02.2026
Пескара
79' - 90'
Италия. Серия В, 25 тур
Авеллино
0 : 1
15.02.2026
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Пескара
0 : 2
10.02.2026
Катанцаро
1' - 70'
69'
Италия. Серия В, 23 тур
Чезена
2 : 0
06.02.2026
Пескара
77' - 90'
Италия. Серия В, 21 тур
Монца
3 : 0
24.01.2026
Пескара
1' - 85'
Италия. Серия В, 20 тур
Пескара
0 : 2
18.01.2026
Модена
1' - 79'
Италия. Серия В, 16 тур
Пескара
1 : 2
14.12.2025
Фрозиноне
1' - 90'
38'
Италия. Серия В, 15 тур
Бари
1 : 1
08.12.2025
Пескара
1' - 88'
Италия. Серия В, 14 тур
Пескара
0 : 1
29.11.2025
Падова
1' - 77'
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