Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2025/2026 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Серия А 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Суперкубок Италии 2023 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Англия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Италии 2011