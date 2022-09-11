Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Давиде Фараони - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Давиде
    Фамилия Фараони
    Команда Верона
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 октября 1991 (31 год)
    Рост 179
    Вес 74
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 77' Специя 0:0 Верона Италия. Серия А, 25 тур
    27.02.2023 1' - 81' Верона 0:3 Фиорентина Италия. Серия А, 24 тур
    34'
    19.02.2023 Был в запасе Рома 1:0 Верона Италия. Серия А, 23 тур
    13.02.2023 86' - 90' Верона 1:0 Салернитана Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11