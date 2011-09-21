|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.01.2012
|70' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Спортинг (Хихон)
|84'
|17.12.2011
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|1:2
|Эспаньол (Барселона)
|11.12.2011
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:3
|Спортинг (Хихон)
|30.10.2011
|74' -90'
|Спортинг (Хихон)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|26.10.2011
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:2
|Спортинг (Хихон)
|22.10.2011
|74' -90'
|Спортинг (Хихон)
|2:0
|Гранада (Гранада)
|16.10.2011
|80' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Спортинг (Хихон)
|21.09.2011
|74' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|4:0
|Спортинг (Хихон)