Денис Тихонов - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Тихонов
|Команда
|Енисей
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июля 2002 (21 год)
|Рост
|172
|Имя
|Денис
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Тихонов
|Команда
|Енисей
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июля 2002 (21 год)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|1' - 90'
|Нефтехимик
|0:0
|Енисей
|Россия. Первая лига, 31 тур
|28.04.2024
|1' - 90'
|Енисей
|1:1
|Волгарь
|Россия. Первая лига, 30 тур
|24.04.2024
|1' - 90'
|Сокол
|0:2
|Енисей
|Россия. Первая лига, 29 тур
|32'
|20.04.2024
|1' - 90'
|СКА-Хабаровск
|3:0
|Енисей
|Россия. Первая лига, 28 тур
|13.04.2024
|1' - 90'
|Енисей
|4:1
|Алания
|Россия. Первая лига, 27 тур
|07.04.2024
|1' - 90'
|Динамо Мх
|1:0
|Енисей
|Россия. Первая лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|9
|4
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.05.2024
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|0:0
|Енисей (Красноярск)
|28.04.2024
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Волгарь (Астрахань)
|24.04.2024
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|0:2
|Енисей (Красноярск)
|32'
|20.04.2024
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:0
|Енисей (Красноярск)
|13.04.2024
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|4:1
|Алания (Владикавказ)
|07.04.2024
|1' -90'
|Динамо Мх (Махачкала)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|30.03.2024
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|4:1
|Химки (Химки)
|18.03.2024
|1' -90'
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|0:4
|Енисей (Красноярск)
|61' 68'
|09.03.2024
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|2:3
|Акрон (Тольятти)
|02.03.2024
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|76'
|16.07.2023
|Был в запасе
|Родина (Москва)
|4:0
|Сокол (Саратов)