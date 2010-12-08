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Олегер
Статистика
Олегер - статистика
Завершил карьеру
2 февраля 1980 (46), Сабадель
#23 | Защитник
187 см | 83 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Голландия. Эредивизие 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Чемпионат Голландии 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аякс
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Чемпионов, 6 тур
Милан
0 : 2
08.12.2010
Аякс
Был в запасе
Лига Чемпионов, 4 тур
Осер
2 : 1
03.11.2010
Аякс
Был в запасе
Лига Чемпионов, 3 тур
Аякс
2 : 1
19.10.2010
Осер
60' - 90'
Лига Чемпионов, 2 тур
Аякс
1 : 1
28.09.2010
Милан
Был в запасе
Лига Чемпионов, 1 тур
Реал
2 : 0
15.09.2010
Аякс
Был в запасе
Лига Чемпионов,
Аякс
2 : 1
25.08.2010
Динамо К
Был в запасе
Лига Чемпионов,
Динамо К
1 : 1
17.08.2010
Аякс
1' - 90'
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