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Ален Неф - статистика

Завершил карьеру
6 февраля 1982 (44)
#13 | Защитник
191 см | 86 кг
Швейцария | Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Цюрих
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Цюрих
1 : 3
14.02.2019
Наполи
1' - 90'
90'
Лига Европы, 6 тур
Лудогорец
1 : 1
13.12.2018
Цюрих
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Цюрих
1 : 2
29.11.2018
АЕК
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Байер
1 : 0
08.11.2018
Цюрих
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Цюрих
3 : 2
25.10.2018
Байер
90' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Цюрих
1 : 0
04.10.2018
Лудогорец
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
АЕК
0 : 1
20.09.2018
Цюрих
Был в запасе
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