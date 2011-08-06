|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2011
|72' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:0
|Рубин (Казань)
|27.10.2011
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:0
|Волга (Нижний Новгород)
|88'
|22.10.2011
|1' -65'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:2
|Краснодар (Краснодар)
|37'
|15.10.2011
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|17.09.2011
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|1:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|21.08.2011
|1' -27'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|5:0
|Волга (Нижний Новгород)
|14.08.2011
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|06.08.2011
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)