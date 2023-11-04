Bakary Haidara - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Bakary Haidara
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Bakary Haidara
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.01.2024
|Был в запасе
|Вестерло
|4:2
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вестерло
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2024
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|23.12.2023
|Был в запасе
|Антверпен (Антверпен)
|2:2
|Вестерло (Вестерло)
|15.12.2023
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Эйпен (Эйпен)
|01.12.2023
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|1:3
|Андерлехт (Брюссель)
|25.11.2023
|1' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|2:2
|Вестерло (Вестерло)
|10.11.2023
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|3:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|04.11.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)