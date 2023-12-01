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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Андерлехт
Вестерло - Андерлехт: обзор матча 01 декабря 2023
Вестерло
01.12.2023, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
1 : 3
Завершен
Андерлехт
90'
Д. Бос
19'
А. Дрейер
67'
Т. Делэни
82'
К. Дольберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Андерлехт
ГОЛ! 1:3!
Д. Бос
Пас отдал
Г. Йоу
90'
86'
Замена
А. Флипс
️️️️
М. Стройкенс
86'
Замена
Л. Патрис
️️️️
К. Сарделла
85'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
82'
ГОЛ! 0:3!
К. Дольберг
Пас отдал
М. Стройкенс
Замена
Д. Хасполат
️️️️
С. Сидорчук
78'
Замена
Т. ван ден Кейбус
️️️️
А. Пьедфорт
78'
77'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
Т. Делэни
Замена
Л. Стассен
️️️️
Ю. Мацуо
69'
Замена
Э. Дачи
️️️️
М. Фриган
69'
67'
ГОЛ! 0:2!
Т. Делэни
Пас отдал
К. Сарделла
66'
Замена
Я. Версхарен
️️️️
Б. Раман
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Дрейер
Пас отдал
М. Стройкенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
(К)
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
3
Bakary Haidara
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
14
Юсуке Мацуо
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
7
Гриффин Йоу
ЦФ
20
Матия Фриган
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Андерлехт
1
Каспер Шмейхель
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
14
Ян Вертонген
(К)
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
23
Матс Ритс
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
19
Люка Стассен
ЦФ
Андерлехт
1
Максим Дюпе
ВР
27
Луи Патрис
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
6
Тео Леони
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
32
Луис Васкес
ЦФ
3-2-3-2
26
Болат
46
Пьедфорт
23
Байрам
3
5
Бос
14
Рейнолдс
14
Мацуо
24
Мадсен
8
Сидорчук
20
Фриган
7
Йоу
4-1-1-1-3
1
Шмейхель
54
Сарделла
14
Вертонген
6
Дебаст
6
Аугустинссон
27
Делэни
23
Ритс
10
Дрейер
14
Раман
9
Дольберг
29
Стройкенс
8
Сидорчук
34
Хасполат
34
Хасполат
8
Сидорчук
46
Пьедфорт
39
ван ден Кейбус
39
ван ден Кейбус
46
Пьедфорт
20
Фриган
22
Дачи
22
Дачи
20
Фриган
14
Мацуо
19
Стассен
19
Стассен
14
Мацуо
54
Сарделла
27
Патрис
27
Патрис
54
Сарделла
27
Делэни
18
Ашимеру
18
Ашимеру
27
Делэни
14
Раман
16
Версхарен
16
Версхарен
14
Раман
29
Стройкенс
70
Флипс
70
Флипс
29
Стройкенс
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
Остались в запасе
Вестерло
Андерлехт
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
Главный тренер
Боб Питерс
1
Максим Дюпе
ВР
6
Тео Леони
АП
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
6
Тео Леони
АП
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Вестерло - Андерлехт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Информация о матче
Главный судья:
Lothar D'hondt, Belgium
Стадион:
Het Kuipje, Westerlo
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