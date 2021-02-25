Статистика по турнирам

Лига Европы 2020/2021 Португалия. Примейра 2020/2021 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Франция. Кубок лиги 2018/2019 Франция. Лига 1 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Франция. Кубок лиги 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Франция. Лига 1 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Португалия. Высшая лига 2011/2012 Суперкубок УЕФА 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Чемпионат Португалии 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009