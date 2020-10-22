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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - АЕК
Брага - АЕК: обзор матча 22 октября 2020
Брага
22.10.2020, четверг, 22:00
Лига Европы, группа G, 1 тур
3 : 0
Завершен
АЕК
44'
Галено
78'
Паулинью
88'
Р. Орта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - АЕК
Замена
Ж. Новейш
️️️️
Р. Орта
90'
+2
Замена
Г. Шеттине
️️️️
А. Каштру
90'
+2
89'
Замена
Т. Махерас
️️️️
М. Ливайя
ГОЛ! 3:0!
Р. Орта
Пас отдал
Паулинью
88'
Замена
А. Мусрати
️️️️
Галено
85'
Замена
Ф. Моура
️️️️
Франсержио
84'
ГОЛ! 2:0!
Паулинью
Пас отдал
Галено
78'
Желтая карточка
Р. Эшгайю
69'
67'
Желтая карточка
Н. Оливейра
61'
Замена
М. Танкович
️️️️
К. Ансарифард
61'
Замена
М. Ливайя
️️️️
Д. Чигринский
Замена
А. Орта
️️️️
Ю. Медейрос
60'
Желтая карточка
Д. Карму
56'
Желтая карточка
Н. Секейра
55'
ГОЛ! 1:0!
Галено
Пас отдал
Р. Эшгайю
44'
34'
Желтая карточка
И. Неделчару
19'
Желтая карточка
П. Манталос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
6
Нуну Секейра
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
13
Галено
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
15
Франсержио
ЦП
8
Андре Каштру
АП
26
Паулинью
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Брага
12
Тиагу Са
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
4-1-3-2
1
Матеус
6
Секейра
6
Карму
2
Виана
47
Эшгайю
15
Франсержио
21
Орта
8
Каштру
13
Галено
45
Медейрос
26
Паулинью
3-2-3-2
16
Цинтотас
22
Лопеш
4
Сварнас
19
Чигринский
2
Василантонопулос
24
Неделчару
28
Шахов
20
Манталос
7
Крстичич
17
Ансарифард
7
Оливейра
15
Франсержио
74
Моура
74
Моура
15
Франсержио
8
Каштру
7
Шеттине
7
Шеттине
8
Каштру
21
Орта
7
Новейш
7
Новейш
21
Орта
13
Галено
73
Мусрати
73
Мусрати
13
Галено
45
Медейрос
6
Орта
6
Орта
45
Медейрос
Ливайя
53
Махерас
53
Махерас
Ливайя
17
Ансарифард
22
Танкович
22
Танкович
17
Ансарифард
19
Чигринский
10
Ливайя
10
Ливайя
19
Чигринский
Остались в запасе
Брага
АЕК
3
Витор Тормена
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
6
Роланду
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
3
Витор Тормена
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
6
Роланду
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Остались в запасе
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Брага - АЕК
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Брага Мунисипаль
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