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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лестер - Брага
Лестер - Брага: обзор матча 05 ноября 2020
Лестер
05.11.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа G, 3 тур
4 : 0
Завершен
Брага
21'
К. Ихеначо
48'
К. Ихеначо
67'
Д. Прат
78'
Д. Мэддисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Брага
90'
+1
Желтая карточка
Д. Карму
ГОЛ! 4:0!
Д. Мэддисон
Пас отдал
А. Перес
78'
Замена
А. Перес
️️️️
К. Ихеначо
72'
Замена
Х. Барнс
️️️️
Ю. Тилеманс
72'
71'
Замена
А. Каштру
️️️️
А. Мусрати
71'
Замена
Ф. Моура
️️️️
Галено
71'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
Паулинью
Желтая карточка
К. Ихеначо
69'
ГОЛ! 3:0!
Д. Прат
Пас отдал
К. Ихеначо
67'
63'
Замена
Г. Шеттине
️️️️
А. Руис
63'
Замена
Ю. Медейрос
️️️️
А. Орта
Замена
Д. Прат
️️️️
Д. Ундер
62'
Замена
У. Морган
️️️️
М. Олбрайтон
62'
ГОЛ! 2:0!
К. Ихеначо
Пас отдал
Д. Ундер
48'
45'
+3
Желтая карточка
Р. Эшгайю
Желтая карточка
М. Олбрайтон
43'
ГОЛ! 1:0!
К. Ихеначо
Пас отдал
Д. Мэддисон
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Брага
1
Матеус
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
13
Галено
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
24
Такгало Лешабела
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
37
Ethan Fitzhugh
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Брага
93
Рожериу Сантуш
ВР
12
Тиагу Са
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
8
Андре Каштру
АП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
4-3-2-1
1
Шмейхель
28
Фукс
33
Томас
3
Фофана
24
Джастин
18
Тилеманс
8
Чодури
11
Олбрайтон
10
Мэддисон
7
Ундер
17
Ихеначо
4-3-1-2
1
Матеус
47
Эшгайю
34
Силва
6
Карму
2
Виана
73
Мусрати
7
Новейш
6
Орта
13
Галено
9
Руис
26
Паулинью
11
Олбрайтон
5
Морган
5
Морган
11
Олбрайтон
18
Тилеманс
11
Барнс
11
Барнс
18
Тилеманс
7
Ундер
26
Прат
26
Прат
7
Ундер
17
Ихеначо
22
Перес
22
Перес
17
Ихеначо
13
Галено
74
Моура
74
Моура
13
Галено
9
Руис
7
Шеттине
7
Шеттине
9
Руис
26
Паулинью
10
Гайтан
10
Гайтан
26
Паулинью
73
Мусрати
8
Каштру
8
Каштру
73
Мусрати
6
Орта
45
Медейрос
45
Медейрос
6
Орта
Остались в запасе
Лестер
Брага
37
Ethan Fitzhugh
ЦФ
24
Такгало Лешабела
ЦП
17
Элдин Якупович
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
6
Нампалис Менди
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
2
Зе Карлуш
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
93
Рожериу Сантуш
ВР
12
Тиагу Са
ВР
6
Роланду
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
37
Ethan Fitzhugh
ЦФ
24
Такгало Лешабела
ЦП
17
Элдин Якупович
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
6
Нампалис Менди
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
Остались в запасе
2
Зе Карлуш
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
93
Рожериу Сантуш
ВР
12
Тиагу Са
ВР
6
Роланду
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Лестер - Брага
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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