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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Лестер
Брага - Лестер: обзор матча 26 ноября 2020
Брага
26.11.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа G, 4 тур
3 : 3
Завершен
Лестер
4'
А. Мусрати
24'
Паулинью
90'
Франсержио
9'
Х. Барнс
78'
Л. Томас
90+5'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Лестер
90'
+5
ГОЛ! 3:3!
Д. Варди
Пас отдал
М. Олбрайтон
Желтая карточка
Г. Шеттине
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
Франсержио
Пас отдал
Галено
90'
Замена
А. Орта
️️️️
А. Каштру
87'
Замена
Г. Шеттине
️️️️
Паулинью
87'
Желтая карточка
Паулинью
84'
78'
ГОЛ! 2:2!
Л. Томас
Пас отдал
Д. Мэддисон
Замена
Франсержио
️️️️
Ю. Медейрос
77'
69'
Замена
А. Перес
️️️️
К. Ихеначо
Замена
Р. Силва
️️️️
Р. Орта
68'
Желтая карточка
А. Мусрати
65'
62'
Замена
Д. Варди
️️️️
Х. Барнс
61'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
Д. Ундер
53'
Желтая карточка
Д. Эванс
52'
Желтая карточка
М. Олбрайтон
46'
Замена
У. Фофана
️️️️
К. Фукс
46'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Д. Прат
ГОЛ! 2:1!
Паулинью
Пас отдал
Р. Орта
24'
9'
ГОЛ! 1:1!
Х. Барнс
ГОЛ! 1:0!
А. Мусрати
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
13
Галено
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
8
Андре Каштру
АП
45
Юри Медейрос
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Брага
93
Рожериу Сантуш
ВР
12
Тиагу Са
ВР
2
Зе Карлуш
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
15
Франсержио
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
7
Берна
АП
28
Эрнани Инфанде
ПВ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
4-1-3-2
1
Матеус
3
Тормена
2
Виана
6
Секейра
47
Эшгайю
73
Мусрати
21
Орта
8
Каштру
13
Галено
26
Паулинью
45
Медейрос
4-4-1-1
1
Шмейхель
24
Джастин
33
Томас
35
Эванс
28
Фукс
11
Олбрайтон
26
Прат
8
Чодури
11
Барнс
7
Ундер
17
Ихеначо
26
Паулинью
7
Шеттине
7
Шеттине
26
Паулинью
21
Орта
34
Силва
34
Силва
21
Орта
8
Каштру
6
Орта
6
Орта
8
Каштру
45
Медейрос
15
Франсержио
15
Франсержио
45
Медейрос
28
Фукс
3
Фофана
3
Фофана
28
Фукс
26
Прат
18
Тилеманс
18
Тилеманс
26
Прат
7
Ундер
10
Мэддисон
10
Мэддисон
7
Ундер
17
Ихеначо
22
Перес
22
Перес
17
Ихеначо
11
Барнс
9
Варди
9
Варди
11
Барнс
Остались в запасе
Брага
Лестер
2
Зе Карлуш
ЦЗ
7
Берна
АП
93
Рожериу Сантуш
ВР
28
Эрнани Инфанде
ПВ
12
Тиагу Са
ВР
6
Роланду
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
17
Элдин Якупович
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
2
Зе Карлуш
ЦЗ
7
Берна
АП
93
Рожериу Сантуш
ВР
28
Эрнани Инфанде
ПВ
12
Тиагу Са
ВР
6
Роланду
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Брага - Лестер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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