Tim Payne - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Tim Payne
|Команда
|Веллингтон Феникс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Tim Payne
|Команда
|Веллингтон Феникс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Веллингтон Феникс
|2:0
|Вестерн Юнайтед
|Австралия. А-лига, 16 тур
|06.02.2024
|1' - 90'
|Веллингтон Феникс
|0:0
|Сентрал Кост Маринерс
|Австралия. А-лига, 12 тур
|19.01.2024
|1' - 45'
|Веллингтон Феникс
|1:1
|Мельбурн Виктори
|Австралия. А-лига, 13 тур
|45'
|14.01.2024
|1' - 90'
|Перт Глори
|3:4
|Веллингтон Феникс
|Австралия. А-лига, 27 тур
|57' 73'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч