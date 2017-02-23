Статистика по турнирам

Турция. Суперлига 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Турция. Суперлига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Премьер-лига 2008 Товарищеские матчи 2008 Россия. Кубок 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2007 Россия. Кубок 2006/2007 Россия. Премьер-лига 2006 Россия. Премьер-лига 2005 Россия. Премьер-лига 2004 Россия. Премьер-лига 2003