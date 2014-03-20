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Бенуа Ангбва
Статистика
Бенуа Ангбва - статистика
Завершил карьеру
1 января 1982 (44), Жаруа
#4 | Защитник
176 см | 76 кг
Камерун
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Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2014
Лига Европы 2013/2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
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Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2006
Команда
И
Г
П
Ж
К
Анжи
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/8 финала
Анжи
0 : 0
20.03.2014
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Лига Европы, 1/8 финала
АЗ Алкмаар
1 : 0
14.03.2014
Анжи
1' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
0 : 2
28.02.2014
Анжи
88' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Тоттенхэм
4 : 1
13.12.2013
Анжи
80' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Тромсе
0 : 1
08.11.2013
Анжи
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Анжи
1 : 0
24.10.2013
Тромсе
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Анжи
0 : 2
03.10.2013
Тоттенхэм
1' - 78'
Лига Европы, 1 тур
Шериф
0 : 0
19.09.2013
Анжи
1' - 90'
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