Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тоттенхэм - Анжи
Тоттенхэм - Анжи: обзор матча 13 декабря 2013
Тоттенхэм
13.12.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа K, 6 тур
4 : 1
Завершен
Анжи
7'
Р. Сольдадо
16'
Р. Сольдадо
54'
Л. Холтби
70'
Р. Сольдадо (П)
44'
Эвертон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Анжи
Желтая карточка
К. Ноутон
88'
85'
Замена
А. Гатагов
️️️️
А. Разак
80'
Замена
Б. Ангбва
️️️️
К. Агаларов
Замена
Ш. Култхерст
️️️️
Р. Сольдадо
77'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Р. Сольдадо
70'
Замена
К. Эриксен
️️️️
М. Дембеле
65'
ГОЛ! 3:1!
Л. Холтби
Пас отдал
Э. Таунсенд
54'
53'
Желтая карточка
И. Максимов
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
Д. Роуз
46'
44'
ГОЛ! 2:1!
Эвертон
Пас отдал
Н. Бурмистров
35'
Желтая карточка
Г. Григалава
Желтая карточка
Л. Холтби
20'
ГОЛ! 2:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Э. Ламела
16'
ГОЛ! 1:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Г. Сигурдссон
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
(К)
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
8
Жусилей
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
29
Абдул Разак
АП
19
Владимир Соболев
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Тоттенхэм
31
Джордан Арчер
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
54
Ласте Домбакс
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
41
Шакил Култхерст
ЦФ
Анжи
1
Мехти Дженетов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
3-2-1-3-1
24
Фридель
3
Роуз
3
Фрайерс
26
Ноутон
8
Дембеле
6
Капу
90
Холтби
25
Таунсенд
10
Сигурдссон
9
Ламела
9
Сольдадо
4-1-2-2-1
1
Помазан
7
Агаларов
24
Епуряну
4
Эвертон
88
Григалава
8
Жусилей
19
Соболев
78
Максимов
18
Бурмистров
29
Разак
28
Сердеров
9
Сольдадо
41
Култхерст
41
Култхерст
9
Сольдадо
3
Роуз
2
Фредерикс
2
Фредерикс
3
Роуз
8
Дембеле
24
Эриксен
24
Эриксен
8
Дембеле
7
Агаларов
4
Ангбва
4
Ангбва
7
Агаларов
29
Разак
9
Гатагов
9
Гатагов
29
Разак
Остались в запасе
Тоттенхэм
Анжи
54
Ласте Домбакс
ЦП
31
Джордан Арчер
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
1
Мехти Дженетов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
Остались в запасе
54
Ласте Домбакс
ЦП
31
Джордан Арчер
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
Остались в запасе
1
Мехти Дженетов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Тоттенхэм - Анжи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Юханнессон
(Стокгольм)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ" 23:50 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Анжи
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
00:28
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
Вчера, 20:21
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
00:28
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
Вчера, 20:21
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+