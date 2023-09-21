Никола Кувельич - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Кувельич
|Команда
|ТСЦ Бачка Топола
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 апреля 1997 (27 лет)
|Рост
|194
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Кувельич
|Команда
|ТСЦ Бачка Топола
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 апреля 1997 (27 лет)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ТСЦ Бачка Топола
|4
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|1' -60'
|Олимпиакос (Пирей)
|5:2
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)
|30' 60'
|30.11.2023
|1' -77'
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)
|0:1
|Вест Хэм (Лондон)
|09.11.2023
|1' -46'
|Фрайбург (Фрайбург)
|5:0
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)
|26.10.2023
|Был в запасе
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)
|1:3
|Фрайбург (Фрайбург)
|05.10.2023
|Был в запасе
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)
|2:2
|Олимпиакос (Пирей)
|21.09.2023
|1' -81'
|Вест Хэм (Лондон)
|3:1
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)
|32'