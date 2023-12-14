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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - ТСЦ Бачка Топола
Олимпиакос - ТСЦ Бачка Топола: обзор матча 14 декабря 2023
Олимпиакос
14.12.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, группа A, 6 тур
5 : 2
Завершен
ТСЦ Бачка Топола
21'
А. Эль-Кааби
40'
Д. Поденсе
42'
Д. Поденсе
46'
В. Илич (АГ)
68'
Ю. Эль-Араби
48'
И. Джаковац
61'
А. Чиркович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - ТСЦ Бачка Топола
87'
Замена
Й. Влалукин
️️️️
Й. Калушич
Замена
О. Ричардс
️️️️
М. Камара
87'
76'
Желтая карточка
Б. Шош
Замена
С. Александропулос
️️️️
К. Фортунис
73'
Замена
Ж. Карвалью
️️️️
С. Хецце
73'
72'
Замена
П. Станич
️️️️
А. Чиркович
ГОЛ! 5:2!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
К. Фортунис
68'
Замена
П. Бьель
️️️️
Г. Масурас
64'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
А. Эль-Кааби
64'
61'
ГОЛ! 4:2!
А. Чиркович
Пас отдал
И. Джаковац
60'
Вторая желтая
Н. Кувельич
56'
Замена
Б. Шош
️️️️
Н. Петрович
56'
Замена
М. Вулич
️️️️
М. Радин
56'
Замена
М. Раконьяц
️️️️
У. Милованович
48'
ГОЛ! 4:1!
И. Джаковац
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
В. Илич
Пас отдал
П. Рецос
46'
ГОЛ! 3:0!
Д. Поденсе
Пас отдал
К. Фортунис
42'
ГОЛ! 2:0!
Д. Поденсе
Пас отдал
К. Фортунис
40'
30'
Желтая карточка
Н. Кувельич
ГОЛ! 1:0!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
Родиней
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
32
Сантьяго Хецце
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Константинос Фортунис
(К)
АП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
ВР
3
Неманья Петрович
(К)
ЛЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
15
Йосип Калушич
ЦЗ
44
Милош Цветкович
ПЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
7
Милан Радин
ЦП
33
Никола Кувельич
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
18
Урош Милованович
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
31
Атанасиос Пападудис
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
17
Куини
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
12
Жоао Карвалью
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
17
Горан Антонич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
27
Милош Пантович
ЛВ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
88
Бенче Шош
ЛВ
10
Милош Вулич
ЦП
14
Петар Станич
АП
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Пасхалакис
3
Ортега
45
Рецос
23
Родиней
5
Ндой
32
Хецце
2
Камара
7
Масурас
7
Фортунис
11
Поденсе
9
Эль-Кааби
3-2-3-1-1
30
Илич
4
Крстич
44
Стойич
15
Калушич
44
Цветкович
3
Петрович
7
Радин
33
Кувельич
35
Джаковац
32
Чиркович
18
Милованович
2
Камара
3
Ричардс
3
Ричардс
2
Камара
7
Фортунис
14
Александропулос
14
Александропулос
7
Фортунис
7
Масурас
16
Бьель
16
Бьель
7
Масурас
32
Хецце
12
Карвалью
12
Карвалью
32
Хецце
9
Эль-Кааби
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
9
Эль-Кааби
15
Калушич
77
Влалукин
77
Влалукин
15
Калушич
7
Радин
10
Вулич
10
Вулич
7
Радин
32
Чиркович
14
Станич
14
Станич
32
Чиркович
3
Петрович
88
Шош
88
Шош
3
Петрович
18
Милованович
77
Раконьяц
77
Раконьяц
18
Милованович
Остались в запасе
Олимпиакос
ТСЦ Бачка Топола
19
Константинос Цолакис
ВР
31
Атанасиос Пападудис
ВР
17
Куини
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
1
Никола Шимич
ВР
17
Горан Антонич
ЦЗ
27
Милош Пантович
ЛВ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
31
Атанасиос Пападудис
ВР
17
Куини
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Шимич
ВР
17
Горан Антонич
ЦЗ
27
Милош Пантович
ЛВ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Олимпиакос - ТСЦ Бачка Топола
1
2
Всего ударов по воротам
7
3
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Нарушения
4
8
Офсайды
1
1
Количество передач
272
181
Сейвы
0
2
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
4
0
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.94
0.04
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
Младост
Информация о матче
Главный судья:
Мортен Крог
(Силькеборг)
Стадион:
Георгиос Караискакис
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