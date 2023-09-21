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Лига Европы 2026/2027
Вест Хэм - ТСЦ Бачка Топола
Вест Хэм - ТСЦ Бачка Топола: обзор матча 21 сентября 2023
Вест Хэм
21.09.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, группа A, 1 тур
3 : 1
Завершен
ТСЦ Бачка Топола
66'
Н. Петрович (АГ)
70'
М. Кудус
82'
Т. Соучек
48'
П. Станич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - ТСЦ Бачка Топола
Замена
М. Корне
️️️️
Л. Пакета
86'
ГОЛ! 3:1!
Т. Соучек
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
82'
81'
Замена
М. Раконьяц
️️️️
Н. Петрович
81'
Замена
М. Вулич
️️️️
Н. Кувельич
81'
Замена
А. Чиркович
️️️️
И. Джаковац
Замена
Т. Соучек
️️️️
Д. Ингс
76'
ГОЛ! 2:1!
М. Кудус
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
70'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Н. Петрович
66'
Замена
М. Антонио
️️️️
П. Форнальс
61'
48'
ГОЛ! 0:1!
П. Станич
Замена
Эмерсон
️️️️
А. Крессуэлл
46'
Желтая карточка
Т. Керер
41'
32'
Желтая карточка
Н. Кувельич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Лукас Пакета
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
17
Горан Антонич
ЦЗ
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
44
Милош Цветкович
ПЗ
7
Милан Радин
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
33
Никола Кувельич
ЦП
14
Петар Станич
АП
8
Саша Йованович
ПВ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
94
Джозеф Ананг
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
6
Конор Ковентри
ОП
28
Дивин Мубама
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
32
Александар Чиркович
ЛВ
88
Бенче Шош
ЛВ
10
Милош Вулич
ЦП
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
18
Урош Милованович
ЦФ
4-1-3-2
22
Фабиански
3
Крессуэлл
15
Мавропанос
21
Огбонна
6
Керер
30
Уорд-Проус
10
Бенрахма
11
Пакета
20
Кудус
28
Ингс
8
Форнальс
3-2-3-2
1
Шимич
17
Антонич
35
Джорджевич
44
Стойич
44
Цветкович
3
Петрович
7
Радин
35
Джаковац
33
Кувельич
8
Йованович
14
Станич
3
Крессуэлл
33
Эмерсон
33
Эмерсон
3
Крессуэлл
28
Ингс
28
Соучек
28
Соучек
28
Ингс
11
Пакета
70
Корне
70
Корне
11
Пакета
8
Форнальс
18
Антонио
18
Антонио
8
Форнальс
33
Кувельич
10
Вулич
10
Вулич
33
Кувельич
35
Джаковац
32
Чиркович
32
Чиркович
35
Джаковац
3
Петрович
77
Раконьяц
77
Раконьяц
3
Петрович
Остались в запасе
Вест Хэм
ТСЦ Бачка Топола
23
Альфонсе Ареоля
ВР
94
Джозеф Ананг
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
30
Велько Илич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
88
Бенче Шош
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
18
Урош Милованович
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
94
Джозеф Ананг
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
28
Дивин Мубама
ЦФ
Остались в запасе
30
Велько Илич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
88
Бенче Шош
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
18
Урош Милованович
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Вест Хэм - ТСЦ Бачка Топола
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
Младост
Информация о матче
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