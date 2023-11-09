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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фрайбург - ТСЦ Бачка Топола
Фрайбург - ТСЦ Бачка Топола: обзор матча 09 ноября 2023
Фрайбург
09.11.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, группа A, 4 тур
5 : 0
Завершен
ТСЦ Бачка Топола
24'
М. Рехль
56'
М. Эггештайн
69'
Н. Вайсхаупт
80'
Ж. Адаму
90+2'
Р. Доан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - ТСЦ Бачка Топола
ГОЛ! 5:0!
Р. Доан
Пас отдал
Ж. Адаму
90'
+2
ГОЛ! 4:0!
Ж. Адаму
Пас отдал
М. Эггештайн
80'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
В. Грифо
78'
Замена
Л. Кюблер
️️️️
Ф. Линхарт
78'
72'
Замена
М. Цветкович
️️️️
Г. Антонич
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Н. Вайсхаупт
70'
Замена
Р. Доан
️️️️
Л. Хелер
70'
ГОЛ! 3:0!
Н. Вайсхаупт
69'
67'
Замена
М. Радин
️️️️
И. Джаковац
Замена
М. Грегоритч
️️️️
М. Рехль
57'
ГОЛ! 2:0!
М. Эггештайн
Пас отдал
В. Грифо
56'
46'
Замена
А. Чиркович
️️️️
Н. Кувельич
46'
Замена
Й. Калушич
️️️️
Й. Влалукин
Желтая карточка
Ф. Линхарт
39'
29'
Желтая карточка
Й. Влалукин
ГОЛ! 1:0!
М. Рехль
Пас отдал
М. Эггештайн
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
(К)
ЛВ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
34
Мерлин Рехль
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
17
Горан Антонич
(К)
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
35
Ифет Джаковац
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
33
Никола Кувельич
ЦП
8
Саша Йованович
ПВ
18
Урош Милованович
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
32
Бенжамин Уфофф
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
35
Фабиан Рюдлин
ОП
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
22
Mika Baur
ЦФ
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
15
Йосип Калушич
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
44
Милош Цветкович
ПЗ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
32
Александар Чиркович
ЛВ
88
Бенче Шош
ЛВ
7
Милан Радин
ЦП
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Атуболу
28
Гинтер
5
Гульде
3
Линхарт
27
Хефлер
34
Рехль
8
Эггештайн
7
Вайсхаупт
32
Грифо
25
Сильдийя
9
Хелер
3-2-3-1-1
30
Илич
44
Стойич
35
Джорджевич
17
Антонич
77
Влалукин
3
Петрович
35
Джаковац
10
Вулич
33
Кувельич
8
Йованович
18
Милованович
7
Вайсхаупт
33
Макенго
33
Макенго
7
Вайсхаупт
3
Линхарт
17
Кюблер
17
Кюблер
3
Линхарт
9
Хелер
20
Доан
20
Доан
9
Хелер
34
Рехль
11
Грегоритч
11
Грегоритч
34
Рехль
32
Грифо
20
Адаму
20
Адаму
32
Грифо
77
Влалукин
15
Калушич
15
Калушич
77
Влалукин
17
Антонич
44
Цветкович
44
Цветкович
17
Антонич
35
Джаковац
7
Радин
7
Радин
35
Джаковац
33
Кувельич
32
Чиркович
32
Чиркович
33
Кувельич
Остались в запасе
Фрайбург
ТСЦ Бачка Топола
21
Флориан Мюллер
ВР
32
Бенжамин Уфофф
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
35
Фабиан Рюдлин
ОП
14
Янник Кайтель
ЦП
22
Mika Baur
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Никола Шимич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
88
Бенче Шош
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
32
Бенжамин Уфофф
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
35
Фабиан Рюдлин
ОП
14
Янник Кайтель
ЦП
22
Mika Baur
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Шимич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
88
Бенче Шош
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Фрайбург - ТСЦ Бачка Топола
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
Младост
Информация о матче
Главный судья:
Рохит Сагги
Стадион:
Европа-Парк
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