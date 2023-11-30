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Лига Европы 2026/2027
ТСЦ Бачка Топола - Вест Хэм
ТСЦ Бачка Топола - Вест Хэм: обзор матча 30 ноября 2023
ТСЦ Бачка Топола
30.11.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, группа A, 5 тур
0 : 1
Завершен
Вест Хэм
89'
Т. Соучек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ТСЦ Бачка Топола - Вест Хэм
89'
ГОЛ! 0:1!
Т. Соучек
Пас отдал
М. Корне
87'
Желтая карточка
Эмерсон
Замена
Б. Шош
️️️️
А. Чиркович
86'
79'
Замена
Эмерсон
️️️️
А. Крессуэлл
79'
Замена
Т. Керер
️️️️
Б. Джонсон
Замена
Й. Влалукин
️️️️
Н. Кувельич
77'
Замена
М. Вулич
️️️️
М. Радин
77'
67'
Замена
М. Корне
️️️️
С. Бенрахма
67'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Д. Мубама
Желтая карточка
Й. Калушич
63'
55'
Желтая карточка
П. Форнальс
Желтая карточка
Н. Петрович
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
17
Горан Антонич
(К)
ЦЗ
15
Йосип Калушич
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
44
Милош Цветкович
ПЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
7
Милан Радин
ЦП
33
Никола Кувельич
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
18
Урош Милованович
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
(К)
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
8
Пабло Форнальс
АП
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
88
Бенче Шош
ЛВ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
10
Милош Вулич
ЦП
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Вест Хэм
94
Джозеф Ананг
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
30
Оливер Скарлс
ОП
20
Дэн Честерс
ЦП
61
Льюис Орфорд
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Илич
17
Антонич
15
Калушич
44
Стойич
3
Петрович
44
Цветкович
7
Радин
33
Кувельич
35
Джаковац
32
Чиркович
18
Милованович
4-1-1-3-1
22
Фабиански
2
Джонсон
15
Мавропанос
21
Агер
3
Крессуэлл
28
Соучек
30
Уорд-Проус
11
Пакета
8
Форнальс
10
Бенрахма
28
Мубама
33
Кувельич
77
Влалукин
77
Влалукин
33
Кувельич
7
Радин
10
Вулич
10
Вулич
7
Радин
32
Чиркович
88
Шош
88
Шош
32
Чиркович
3
Крессуэлл
33
Эмерсон
33
Эмерсон
3
Крессуэлл
2
Джонсон
6
Керер
6
Керер
2
Джонсон
10
Бенрахма
70
Корне
70
Корне
10
Бенрахма
28
Мубама
28
Ингс
28
Ингс
28
Мубама
Остались в запасе
ТСЦ Бачка Топола
Вест Хэм
1
Никола Шимич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
94
Джозеф Ананг
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
30
Оливер Скарлс
ОП
20
Дэн Честерс
ЦП
61
Льюис Орфорд
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Никола Шимич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Остались в запасе
94
Джозеф Ананг
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
30
Оливер Скарлс
ОП
20
Дэн Честерс
ЦП
61
Льюис Орфорд
ЦП
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча ТСЦ Бачка Топола - Вест Хэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
Младост
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Главный судья:
Аллард Линдхут
Стадион:
TSC Arena, Backa Topola
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