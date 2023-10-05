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Лига Европы 2026/2027
ТСЦ Бачка Топола - Олимпиакос
ТСЦ Бачка Топола - Олимпиакос: обзор матча 05 октября 2023
ТСЦ Бачка Топола
05.10.2023, четверг, 19:45
Лига Европы, группа A, 2 тур
2 : 2
Завершен
Олимпиакос
63'
И. Джаковац
16'
Г. Масурас
57'
Д. Поденсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ТСЦ Бачка Топола - Олимпиакос
Желтая карточка
Н. Петрович
90'
+4
Замена
Й. Влалукин
️️️️
М. Раконьяц
90'
+4
Замена
Б. Шош
️️️️
С. Йованович
88'
85'
Желтая карточка
А. Пасхалакис
Замена
М. Вулич
️️️️
Г. Антонич
79'
74'
Замена
С. Александропулос
️️️️
К. Фортунис
74'
Замена
Д. Поросо
️️️️
А. Эль-Кааби
ГОЛ! 1:2!
И. Джаковац
Пас отдал
С. Йованович
63'
63'
Замена
О. Сольбаккен
️️️️
Г. Масурас
63'
Замена
С. Йоветич
️️️️
Д. Поденсе
57'
ГОЛ! 0:2!
Д. Поденсе
Пас отдал
К. Фортунис
16'
ГОЛ! 0:1!
Г. Масурас
Пас отдал
Д. Поденсе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
15
Йосип Калушич
ЦЗ
17
Горан Антонич
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
44
Милош Цветкович
ПЗ
7
Милан Радин
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
14
Петар Станич
АП
8
Саша Йованович
ПВ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
17
Куини
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
32
Сантьяго Хецце
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
88
Бенче Шош
ЛВ
10
Милош Вулич
ЦП
33
Никола Кувельич
ЦП
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
18
Урош Милованович
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
31
Атанасиос Пападудис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
16
Пеп Бьель
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
3-2-2-2-1
30
Илич
15
Калушич
17
Антонич
44
Стойич
3
Петрович
44
Цветкович
7
Радин
35
Джаковац
14
Станич
8
Йованович
77
Раконьяц
3-1-2-2-2
1
Пасхалакис
17
Куини
45
Рецос
23
Родиней
5
Ндой
32
Хецце
2
Камара
7
Фортунис
7
Масурас
9
Эль-Кааби
11
Поденсе
77
Раконьяц
77
Влалукин
77
Влалукин
77
Раконьяц
17
Антонич
10
Вулич
10
Вулич
17
Антонич
8
Йованович
88
Шош
88
Шош
8
Йованович
9
Эль-Кааби
12
Поросо
12
Поросо
9
Эль-Кааби
7
Фортунис
14
Александропулос
14
Александропулос
7
Фортунис
7
Масурас
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
7
Масурас
11
Поденсе
9
Йоветич
9
Йоветич
11
Поденсе
Остались в запасе
ТСЦ Бачка Топола
Олимпиакос
1
Никола Шимич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
33
Никола Кувельич
ЦП
32
Александар Чиркович
ЛВ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
18
Урош Милованович
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
19
Константинос Цолакис
ВР
31
Атанасиос Пападудис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
12
Жоао Карвалью
АП
16
Пеп Бьель
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Остались в запасе
1
Никола Шимич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
33
Никола Кувельич
ЦП
32
Александар Чиркович
ЛВ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
18
Урош Милованович
ЦФ
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
31
Атанасиос Пападудис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
12
Жоао Карвалью
АП
16
Пеп Бьель
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Жозе Аниго
Статистика матча ТСЦ Бачка Топола - Олимпиакос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
Младост
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
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0 : 0
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31.10.2026
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