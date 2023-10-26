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Лига Европы 2026/2027
ТСЦ Бачка Топола - Фрайбург
ТСЦ Бачка Топола - Фрайбург: обзор матча 26 октября 2023
ТСЦ Бачка Топола
26.10.2023, четверг, 19:45
Лига Европы, группа A, 3 тур
1 : 3
Завершен
Фрайбург
13'
Н. Петрович
49'
В. Грифо (П)
59'
В. Грифо
73'
В. Грифо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ТСЦ Бачка Топола - Фрайбург
Желтая карточка
Й. Калушич
90'
+2
Желтая карточка
Й. Влалукин
89'
88'
Желтая карточка
Ф. Линхарт
80'
Замена
Л. Кюблер
️️️️
Р. Доан
80'
Замена
К. Сильдийя
️️️️
М. Эггештайн
80'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
В. Грифо
Замена
П. Станич
️️️️
И. Джаковац
78'
Замена
А. Чиркович
️️️️
С. Йованович
78'
Замена
Б. Шош
️️️️
Н. Петрович
78'
Замена
Й. Влалукин
️️️️
М. Цветкович
78'
73'
ГОЛ! 1:3!
В. Грифо
Пас отдал
Р. Доан
Желтая карточка
М. Цветкович
60'
59'
ГОЛ! 1:2!
В. Грифо
49'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Грифо
45'
+1
Замена
М. Грегоритч
️️️️
М. Филипп
23'
Замена
Л. Хелер
️️️️
Р. Салаи
ГОЛ! 1:0!
Н. Петрович
Пас отдал
С. Йованович
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
15
Йосип Калушич
ЦЗ
17
Горан Антонич
ЦЗ
44
Милош Цветкович
ПЗ
7
Милан Радин
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
8
Саша Йованович
ПВ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
88
Бенче Шош
ЛВ
33
Никола Кувельич
ЦП
14
Петар Станич
АП
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
18
Урош Милованович
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
32
Бенжамин Уфофф
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Илич
44
Стойич
15
Калушич
17
Антонич
3
Петрович
44
Цветкович
7
Радин
35
Джаковац
10
Вулич
8
Йованович
77
Раконьяц
3-1-1-3-2
1
Атуболу
5
Гульде
3
Линхарт
28
Гинтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
7
Салаи
7
Вайсхаупт
32
Грифо
26
Филипп
20
Доан
44
Цветкович
77
Влалукин
77
Влалукин
44
Цветкович
35
Джаковац
14
Станич
14
Станич
35
Джаковац
8
Йованович
32
Чиркович
32
Чиркович
8
Йованович
3
Петрович
88
Шош
88
Шош
3
Петрович
20
Доан
17
Кюблер
17
Кюблер
20
Доан
8
Эггештайн
25
Сильдийя
25
Сильдийя
8
Эггештайн
26
Филипп
11
Грегоритч
11
Грегоритч
26
Филипп
7
Салаи
9
Хелер
9
Хелер
7
Салаи
32
Грифо
20
Адаму
20
Адаму
32
Грифо
Остались в запасе
ТСЦ Бачка Топола
Фрайбург
1
Никола Шимич
ВР
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
33
Никола Кувельич
ЦП
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
18
Урош Милованович
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
21
Флориан Мюллер
ВР
32
Бенжамин Уфофф
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Никола Шимич
ВР
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
33
Никола Кувельич
ЦП
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
18
Урош Милованович
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
32
Бенжамин Уфофф
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча ТСЦ Бачка Топола - Фрайбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
Младост
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
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