Вячеслав Глеб - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Вячеслав
|Фамилия
|Глеб
|Команда
|Крумкачи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Вячеслав
|Фамилия
|Глеб
|Команда
|Крумкачи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белоруссия
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.06.2011
|62' -90'
|Белоруссия
|2:0
|Люксембург
|03.06.2011
|88' -90'
|Белоруссия
|1:1
|Франция
|26.03.2011
|1' -90'
|Албания
|1:0
|Белоруссия
|49'
|12.10.2010
|83' -90'
|Белоруссия
|2:0
|Албания
|08.10.2010
|1' -67'
|Люксембург
|0:0
|Белоруссия
|07.09.2010
|1' -90'
|Белоруссия
|0:0
|Румыния
|03.09.2010
|1' -89'
|Франция
|0:1
|Белоруссия