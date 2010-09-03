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    Вячеслав Глеб - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Вячеслав
    Фамилия Глеб
    Команда Крумкачи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 февраля 1983 (40 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Белоруссия 7 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.06.2011 62' -90' Белоруссия 2:0 Люксембург
    03.06.2011 88' -90' Белоруссия 1:1 Франция
    26.03.2011 1' -90' Албания 1:0 Белоруссия
    49'
    12.10.2010 83' -90' Белоруссия 2:0 Албания
    08.10.2010 1' -67' Люксембург 0:0 Белоруссия
    07.09.2010 1' -90' Белоруссия 0:0 Румыния
    03.09.2010 1' -89' Франция 0:1 Белоруссия
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