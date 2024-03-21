Min-kyu Ju - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Min-kyu Ju
|Команда
|Ульсан Хендэ
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Min-kyu Ju
|Команда
|Ульсан Хендэ
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.06.2024
|1' - 90'
|Ульсан Хендэ
|2:2
|Сеул
|Южная Корея. Кей-лига, 17 тур
|2'
|11.06.2024
|61' - 90'
|Южная Корея
|1:0
|Китай
|Отборочные матчи к ЧМ. Азия, Второй этап, 6 тур
|06.06.2024
|1' - 58'
|Сингапур
|0:7
|Южная Корея
|Отборочные матчи к ЧМ. Азия, Второй этап, 5 тур
|20' 9' 53' 54'
|01.06.2024
|1' - 90'
|Ульсан Хендэ
|1:0
|Чонбук Хендай Моторс
|Южная Корея. Кей-лига, 16 тур
|29.05.2024
|82' - 90'
|Инчхон Юнайтед
|1:1
|Ульсан Хендэ
|Южная Корея. Кей-лига, 15 тур
|25.05.2024
|1' - 90'
|Ульсан Хендэ
|4:1
|Тэджон
|Южная Корея. Кей-лига, 14 тур
|88' 90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Южная Корея
|4
|1
|3
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.06.2024
|61' -90'
|Южная Корея
|1:0
|Китай
|06.06.2024
|1' -58'
|Сингапур
|0:7
|Южная Корея
|20' 9' 53' 54'
|26.03.2024
|56' -90'
|Таиланд
|0:3
|Южная Корея
|21.03.2024
|1' -64'
|Южная Корея
|1:1
|Таиланд