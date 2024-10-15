Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Южная Корея - Ирак
Южная Корея - Ирак: обзор матча 15 октября 2024
Южная Корея
15.10.2024, вторник, 14:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа B, 4 тур
3 : 2
Завершен
Ирак
41'
O. Se-Hun
75'
Х. О
84'
Л. Джэ Сон
51'
А. Хуссейн
90+5'
Р. Сулака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Южная Корея - Ирак
90'
+7
Желтая карточка
A. Faez Atiyah
Желтая карточка
М. Сон Мин
90'
+7
90'
+5
ГОЛ! 3:2!
Р. Сулака
Замена
L. Seung-Woo
️️️️
Л. Джэ Сон
87'
86'
Замена
A. Yasin
️️️️
А. Аль-Аммари
Замена
Х. Хонг
️️️️
Л. Кан Ин
85'
ГОЛ! 3:1!
Л. Джэ Сон
Пас отдал
M. Lee
84'
Желтая карточка
Л. Джэ Сон
81'
79'
Замена
Х. Али
️️️️
А. Хуссейн
ГОЛ! 2:1!
Х. О
Пас отдал
Л. Джэ Сон
75'
71'
Желтая карточка
М. Садун
65'
Замена
️️️️
A. Attwan
Замена
М. Сон Мин
️️️️
Д. Ба
60'
Замена
Х. О
️️️️
O. Se-Hun
59'
51'
ГОЛ! 1:1!
А. Хуссейн
Пас отдал
A. Attwan
ГОЛ! 1:0!
O. Se-Hun
Пас отдал
Д. Ба
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Южная Корея
21
Чо Хен У
ВР
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
(К)
ЦЗ
2
Myeong-jae Lee
ЦЗ
22
Ен-Во Соль
ПЗ
5
Ен-Ву Пак
ОП
27
Джун-Хо Ба
ЦП
6
Хван Ин Бом
ЦП
19
Ли Кан Ин
АП
10
Ли Джэ Сон
АП
9
Oh Se-Hun
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Ирак
12
Джалаль Хассан
(К)
ВР
23
Мерчас Доски
ЛЗ
15
Ахмед Яхья
ЛЗ
5
Ali Faez Atiyah
ЦЗ
2
Ребин Сулака
ЦЗ
25
Мустафа Садун
ЦЗ
8
Ибрагим Байеш
ЛВ
16
Амир Аль-Аммари
ЦП
9
Lucas Shlimon
ЦП
14
A. Attwan
ЦФ
18
Аймен Хуссейн
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
Южная Корея
12
Jun-hong Kim
ВР
1
Ким Сын-Гю
ВР
3
Джу-Сун Ким
ЦЗ
2
Hwang Mun-ki
ЦЗ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
7
Мун Сон Мин
ЛВ
8
Пэк Сын Хо
ЦП
5
Хен-Сок Хонг
ЦП
14
Дон-Ген Ли
АП
20
Lee Seung-Woo
ЦФ
9
Min-kyu Ju
ЦФ
18
Хен-Гю О
ЦФ
Ирак
22
Hussein Hassan
ВР
1
Фахад Талиб
ВР
4
Заид Тахсин
ЦЗ
6
Манаф Юнис
ЦЗ
3
Хуссейн Али
ПЗ
7
Юссеф Амин
ЛВ
7
Сафа Хади
ОП
11
Hussein Al Khafaji
ЦП
17
Али Джасим
ПВ
20
Amin Al-Hamawi
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
9
Ahmed Yasin
ЦФ
4-1-2-2-1
21
Хен У
14
Ю-Мин
4
Мин-Джэ
2
22
Соль
5
Пак
27
Ба
6
Ин Бом
10
Джэ Сон
19
Кан Ин
9
3-2-2-1-2
12
Хассан
5
2
Сулака
25
Садун
23
Доски
15
Яхья
16
Аль-Аммари
9
8
Байеш
18
Хуссейн
14
8
Сын Хо
8
Сын Хо
19
Кан Ин
5
Хонг
5
Хонг
19
Кан Ин
27
Ба
7
Сон Мин
7
Сон Мин
27
Ба
10
Джэ Сон
20
20
10
Джэ Сон
9
18
О
18
О
9
18
Хуссейн
3
Али
3
Али
18
Хуссейн
16
Аль-Аммари
9
9
16
Аль-Аммари
Остались в запасе
Южная Корея
Ирак
12
Jun-hong Kim
ВР
1
Ким Сын-Гю
ВР
3
Джу-Сун Ким
ЦЗ
2
Hwang Mun-ki
ЦЗ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
14
Дон-Ген Ли
АП
9
Min-kyu Ju
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
22
Hussein Hassan
ВР
1
Фахад Талиб
ВР
4
Заид Тахсин
ЦЗ
6
Манаф Юнис
ЦЗ
7
Сафа Хади
ОП
11
Hussein Al Khafaji
ЦП
7
Юссеф Амин
ЛВ
17
Али Джасим
ПВ
20
Amin Al-Hamawi
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
Остались в запасе
12
Jun-hong Kim
ВР
1
Ким Сын-Гю
ВР
3
Джу-Сун Ким
ЦЗ
2
Hwang Mun-ki
ЦЗ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
14
Дон-Ген Ли
АП
9
Min-kyu Ju
ЦФ
Остались в запасе
22
Hussein Hassan
ВР
1
Фахад Талиб
ВР
4
Заид Тахсин
ЦЗ
6
Манаф Юнис
ЦЗ
7
Сафа Хади
ОП
11
Hussein Al Khafaji
ЦП
7
Юссеф Амин
ЛВ
17
Али Джасим
ПВ
20
Amin Al-Hamawi
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Хесус Касас
Статистика матча Южная Корея - Ирак
3
2
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
7
8
Офсайды
3
3
Количество передач
710
219
Точность передач %
88
65
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Ирак
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Ирак
- : -
23.12.2027
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Франция
3 : 0
23.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 1 тур
Ирак
1 : 4
17.06.2026
Норвегия
Информация о матче
Главный судья:
R Lutfullin, Uzbekistan
Стадион:
Yongin Mireu Stadium, Yongin
Посещаемость:
35198
Новости команд
Все
Южная Корея
Ирак
Ирак – Иран: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Катар – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Ирака и Ирана на победу в матче
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Южной Кореи на победу в матче
16 ноября
Саудовская Аравия – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Катар – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Южной Кореи на победу в матче
16 ноября
Саудовская Аравия – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Саудовской Аравии и Южной Кореи на победу в матче
12 ноября
Россия выиграла первый матч в утешительном турнире на ЧМ U15
29 октября
9
Ирак – Иран: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Ирака и Ирана на победу в матче
16 ноября
Стало известно, поедет ли сборная России на турнир в Ирак
12 августа
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Выявлена слабейшая команда ЧМ-2026
28 июня
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+