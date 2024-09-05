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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Южная Корея - Палестина
Южная Корея - Палестина: обзор матча 05 сентября 2024
Южная Корея
05.09.2024, четверг, 14:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа B, 1 тур
0 : 0
Завершен
Палестина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Южная Корея - Палестина
Замена
Д. Ли
️️️️
Х. Ин Бом
86'
78'
Желтая карточка
О. Харуб
Замена
M. Lee
️️️️
Е. Соль
67'
Замена
J. Won Hwang
️️️️
H. Mun-ki
67'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Л. Джэ Сон
59'
Замена
O. Se-Hun
️️️️
M. Ju
46'
44'
Желтая карточка
Т. Сеям
39'
Желтая карточка
J. Cantillana
30'
Желтая карточка
К. Сальданья
Желтая карточка
Х. Ин Бом
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Южная Корея
21
Чо Хен У
ВР
2
Hwang Mun-ki
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
22
Ен-Во Соль
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
6
Хван Ин Бом
ЦП
19
Ли Кан Ин
АП
10
Ли Джэ Сон
АП
9
Min-kyu Ju
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Палестина
22
Рами Амада
ВР
12
Камило Сальданья
ЛЗ
4
Ясер Хамед
ЦЗ
15
Мичел Терманини
ЦЗ
7
Мус'аб Аль-Батат
(К)
ПЗ
9
Тамер Сеям
ЛВ
6
Одай Харуб
ОП
23
Атаа Жабер
ОП
8
Jonathan Cantillana
ЦП
0
Вессам Абу Али
ЦФ
11
Одай Даббаг
ЦФ
Главный тренер
Макрам Даббуб
Южная Корея
12
Бом-Гын Сон
ВР
12
Jun-hong Kim
ВР
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
2
Myeong-jae Lee
ЦЗ
5
Ен-Ву Пак
ОП
13
Jae Won Hwang
ЦП
16
Jung Ho-Yeon
ЦП
14
Дон-Ген Ли
АП
23
Джи-Сон Ом
ЦФ
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Oh Se-Hun
ЦФ
Палестина
1
Tawfiq Abuhammad
ВР
16
Baraa Kharoub
ВР
14
Самер Жонди
ЛЗ
2
Ali Rabei
ЦЗ
17
Муса Фарави
ПЗ
3
Мохаммед Рашид
ОП
2
Mohammed Darwish
ЦП
24
Мустафа Зейдан
АП
5
Самер Зубаида
АП
10
Махмуд Абу Варда
ПВ
13
Omar Faraj
ЦФ
21
Заид Кунбар
ЦФ
4-1-1-3-1
21
Хен У
2
4
Мин-Джэ
19
Ким Юнь-Квон
22
Соль
5
Ву-Ен
6
Ин Бом
7
Сон
10
Джэ Сон
19
Кан Ин
9
4-2-1-1-2
22
Амада
7
Аль-Батат
4
Хамед
15
Терманини
12
Сальданья
6
Харуб
23
Жабер
8
9
Сеям
11
Даббаг
0
Абу Али
22
Соль
2
2
22
Соль
2
13
13
2
6
Ин Бом
14
Ли
14
Ли
6
Ин Бом
10
Джэ Сон
11
Хванг
11
Хванг
10
Джэ Сон
9
9
9
9
Остались в запасе
Южная Корея
Палестина
12
Бом-Гын Сон
ВР
12
Jun-hong Kim
ВР
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
5
Ен-Ву Пак
ОП
16
Jung Ho-Yeon
ЦП
23
Джи-Сон Ом
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
1
Tawfiq Abuhammad
ВР
16
Baraa Kharoub
ВР
14
Самер Жонди
ЛЗ
2
Ali Rabei
ЦЗ
17
Муса Фарави
ПЗ
3
Мохаммед Рашид
ОП
2
Mohammed Darwish
ЦП
24
Мустафа Зейдан
АП
5
Самер Зубаида
АП
10
Махмуд Абу Варда
ПВ
13
Omar Faraj
ЦФ
21
Заид Кунбар
ЦФ
Главный тренер
Макрам Даббуб
Остались в запасе
12
Бом-Гын Сон
ВР
12
Jun-hong Kim
ВР
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
5
Ен-Ву Пак
ОП
16
Jung Ho-Yeon
ЦП
23
Джи-Сон Ом
ЦФ
Остались в запасе
1
Tawfiq Abuhammad
ВР
16
Baraa Kharoub
ВР
14
Самер Жонди
ЛЗ
2
Ali Rabei
ЦЗ
17
Муса Фарави
ПЗ
3
Мохаммед Рашид
ОП
2
Mohammed Darwish
ЦП
24
Мустафа Зейдан
АП
5
Самер Зубаида
АП
10
Махмуд Абу Варда
ПВ
13
Omar Faraj
ЦФ
21
Заид Кунбар
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Макрам Даббуб
Статистика матча Южная Корея - Палестина
1
4
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
1
Нарушения
12
7
Офсайды
0
3
Количество передач
698
223
Сейвы
3
5
Точность передач %
88
67
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Палестина
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
17.11.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Коньяспор
2 : 2
30.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
2 : 4
28.09.2026
Палестина
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
Seoul World Cup Stadium, Seoul
Посещаемость:
59579
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