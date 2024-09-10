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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Оман - Южная Корея
Оман - Южная Корея: обзор матча 10 сентября 2024
Оман
10.09.2024, вторник, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа B, 2 тур
1 : 3
Завершен
Южная Корея
45+2'
Ч. Сын Хен (АГ)
10'
Х. Хванг
82'
Х. Сон
90+11'
M. Ju
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оман - Южная Корея
Желтая карточка
А. Аль-Бусаиди
90'
+13
90'
+11
ГОЛ! 1:3!
M. Ju
Пас отдал
Х. Сон
Желтая карточка
A. Al-Harthi
90'
+5
89'
Замена
Д. Ом
️️️️
Л. Кан Ин
89'
Замена
M. Ju
️️️️
Х. Хванг
Замена
З. Аль-Агбари
️️️️
Д. Аль-Яхмади
87'
82'
ГОЛ! 1:2!
Х. Сон
Пас отдал
Л. Кан Ин
Замена
Г. Аль-Абаши
️️️️
M. Al-Musalami
78'
68'
Замена
Л. Джэ Сон
️️️️
O. Se-Hun
68'
Замена
H. Mun-ki
️️️️
Е. Соль
Желтая карточка
Х. Аль-Саади
56'
45'
+4
Желтая карточка
Л. Кан Ин
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ч. Сын Хен
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Е. Соль
10'
ГОЛ! 0:1!
Х. Хванг
Пас отдал
Х. Сон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оман
1
Ибрахим Аль-Мухаини
ВР
17
Али Аль-Бусаиди
ЛЗ
6
Ахмед Аль-Хамиси
ЦЗ
2
Mohammed Al-Musalami
(К)
ЦЗ
13
Amjad Al-Harthi
ЦЗ
23
Хариб Аль-Саади
ОП
12
Абдулла Фаваз
ЦП
17
Nasser Al-Rawahi
ЦП
21
Абдулрахман Аль-Мушайфри
ПВ
10
Джамиль Аль-Яхмади
ПВ
11
Мухсен Аль-Гассани
ЦФ
Главный тренер
Бранко Иванкович
Южная Корея
21
Чо Хен У
ВР
2
Myeong-jae Lee
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
22
Ен-Во Соль
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
5
Ен-Ву Пак
ОП
6
Хван Ин Бом
ЦП
19
Ли Кан Ин
АП
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Oh Se-Hun
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Оман
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
26
Ibrahim Al Rajhi
ВР
14
Ахмед Аль-Кааби
ЛЗ
3
Abdul Aziz Al-Shamousi
ЦЗ
16
Халид Аль-Брайки
ЦЗ
2
Ганим Аль-Абаши
ЦЗ
8
Заир Аль-Агбари
ЛВ
31
Sultan Al-Marzouq
ЦП
7
Эссам Аль-Субхи
ЦФ
19
Hatem Al Rushadi
ЦФ
9
Омар Аль-Малки
ЦФ
11
Mohamed Al-Ghafri
ЦФ
Южная Корея
12
Бом-Гын Сон
ВР
12
Jun-hong Kim
ВР
2
Hwang Mun-ki
ЦЗ
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
13
Jae Won Hwang
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
14
Дон-Ген Ли
АП
9
Min-kyu Ju
ЦФ
23
Джи-Сон Ом
ЦФ
27
Yang Min-hyuk
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Аль-Мухаини
17
Аль-Бусаиди
2
13
6
Аль-Хамиси
23
Аль-Саади
12
Фаваз
17
21
Аль-Мушайфри
10
Аль-Яхмади
11
Аль-Гассани
4-1-1-2-2
21
Хен У
22
Соль
4
Мин-Джэ
15
Сын Хен
2
5
Пак
6
Ин Бом
19
Кан Ин
7
Сон
9
11
Хванг
2
2
Аль-Абаши
2
Аль-Абаши
2
10
Аль-Яхмади
8
Аль-Агбари
8
Аль-Агбари
10
Аль-Яхмади
22
Соль
2
2
22
Соль
9
10
Джэ Сон
10
Джэ Сон
9
11
Хванг
9
9
11
Хванг
19
Кан Ин
23
Ом
23
Ом
19
Кан Ин
Остались в запасе
Оман
Южная Корея
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
26
Ibrahim Al Rajhi
ВР
14
Ахмед Аль-Кааби
ЛЗ
3
Abdul Aziz Al-Shamousi
ЦЗ
16
Халид Аль-Брайки
ЦЗ
31
Sultan Al-Marzouq
ЦП
7
Эссам Аль-Субхи
ЦФ
19
Hatem Al Rushadi
ЦФ
9
Омар Аль-Малки
ЦФ
11
Mohamed Al-Ghafri
ЦФ
Главный тренер
Бранко Иванкович
12
Бом-Гын Сон
ВР
12
Jun-hong Kim
ВР
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
13
Jae Won Hwang
ЦП
14
Дон-Ген Ли
АП
27
Yang Min-hyuk
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
26
Ibrahim Al Rajhi
ВР
14
Ахмед Аль-Кааби
ЛЗ
3
Abdul Aziz Al-Shamousi
ЦЗ
16
Халид Аль-Брайки
ЦЗ
31
Sultan Al-Marzouq
ЦП
7
Эссам Аль-Субхи
ЦФ
19
Hatem Al Rushadi
ЦФ
9
Омар Аль-Малки
ЦФ
11
Mohamed Al-Ghafri
ЦФ
Остались в запасе
12
Бом-Гын Сон
ВР
12
Jun-hong Kim
ВР
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
13
Jae Won Hwang
ЦП
14
Дон-Ген Ли
АП
27
Yang Min-hyuk
ЦФ
Главный тренер
Бранко Иванкович
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Оман - Южная Корея
3
2
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
0
8
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
10
Нарушения
16
11
Офсайды
1
2
Количество передач
291
563
Сейвы
5
0
Точность передач %
76
89
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Матчи команд
Оман
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Кубок арабских наций, 3 тур
Оман
2 : 1
08.12.2025
Коморские острова
Кубок арабских наций, 2 тур
Оман
0 : 0
05.12.2025
Марокко
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Информация о матче
Главный судья:
Нин Ма
(Цзянсу)
Стадион:
Sultan Qaboos Sports Complex, Muscat
Посещаемость:
27144
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