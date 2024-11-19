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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Палестина - Южная Корея
Палестина - Южная Корея: обзор матча 19 ноября 2024
Палестина
19.11.2024, вторник, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа B, 6 тур
1 : 1
Завершен
Южная Корея
16'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палестина - Южная Корея
90'
Замена
К. Мун-Хван
️️️️
Е. Соль
Желтая карточка
О. Харуб
84'
Желтая карточка
К. Сальданья
79'
72'
Замена
Д. Ба
️️️️
Л. Джэ Сон
72'
Замена
Х. О
️️️️
Л. Кан Ин
64'
Замена
M. Ju
️️️️
O. Se-Hun
Желтая карточка
М. Терманини
51'
16'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сон
Пас отдал
Л. Джэ Сон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палестина
22
Рами Амада
ВР
12
Камило Сальданья
ЛЗ
15
Мичел Терманини
ЦЗ
20
Амид Мхагна
ЦЗ
4
Ясер Хамед
ЦЗ
7
Мус'аб Аль-Батат
(К)
ПЗ
9
Тамер Сеям
ЛВ
6
Одай Харуб
ОП
8
Jonathan Cantillana
ЦП
11
Одай Даббаг
ЦФ
21
Заид Кунбар
ЦФ
Главный тренер
Макрам Даббуб
Южная Корея
21
Чо Хен У
ВР
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
2
Myeong-jae Lee
ЦЗ
22
Ен-Во Соль
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
5
Ен-Ву Пак
ОП
6
Хван Ин Бом
ЦП
19
Ли Кан Ин
АП
10
Ли Джэ Сон
АП
9
Oh Se-Hun
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Палестина
1
Tawfiq Abuhammad
ВР
16
Baraa Kharoub
ВР
2
Wajdi Nabhan
ЦЗ
3
Мохаммед Салех
ЦЗ
17
Муса Фарави
ПЗ
23
Хассан Алаа Алдин
ЛВ
3
Мохаммед Рашид
ОП
23
Mohamad Darwish
ЦП
5
Ameed Sawafta
ЦП
24
Мустафа Зейдан
АП
13
Omar Faraj
ЦФ
Южная Корея
12
Lee Chang-geun
ВР
1
Kyeong-min Kim
ВР
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
9
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
8
Пэк Сын Хо
ЦП
27
Джун-Хо Ба
ЦП
5
Хен-Сок Хонг
ЦП
13
У Ен Чон
ПВ
18
Хен-Гю О
ЦФ
9
Min-kyu Ju
ЦФ
3-3-1-1-2
22
Амада
15
Терманини
20
Мхагна
4
Хамед
12
Сальданья
6
Харуб
7
Аль-Батат
8
9
Сеям
21
Кунбар
11
Даббаг
4-1-1-3-1
21
Хен У
22
Соль
4
Мин-Джэ
2
14
Ю-Мин
5
Пак
6
Ин Бом
19
Кан Ин
10
Джэ Сон
7
Сон
9
22
Соль
15
Мун-Хван
15
Мун-Хван
22
Соль
10
Джэ Сон
27
Ба
27
Ба
10
Джэ Сон
19
Кан Ин
18
О
18
О
19
Кан Ин
9
9
9
9
Остались в запасе
Палестина
Южная Корея
1
Tawfiq Abuhammad
ВР
16
Baraa Kharoub
ВР
2
Wajdi Nabhan
ЦЗ
3
Мохаммед Салех
ЦЗ
17
Муса Фарави
ПЗ
3
Мохаммед Рашид
ОП
23
Mohamad Darwish
ЦП
5
Ameed Sawafta
ЦП
24
Мустафа Зейдан
АП
23
Хассан Алаа Алдин
ЛВ
13
Omar Faraj
ЦФ
Главный тренер
Макрам Даббуб
12
Lee Chang-geun
ВР
1
Kyeong-min Kim
ВР
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
9
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
8
Пэк Сын Хо
ЦП
5
Хен-Сок Хонг
ЦП
13
У Ен Чон
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
1
Tawfiq Abuhammad
ВР
16
Baraa Kharoub
ВР
2
Wajdi Nabhan
ЦЗ
3
Мохаммед Салех
ЦЗ
17
Муса Фарави
ПЗ
3
Мохаммед Рашид
ОП
23
Mohamad Darwish
ЦП
5
Ameed Sawafta
ЦП
24
Мустафа Зейдан
АП
23
Хассан Алаа Алдин
ЛВ
13
Omar Faraj
ЦФ
Остались в запасе
12
Lee Chang-geun
ВР
1
Kyeong-min Kim
ВР
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
9
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
8
Пэк Сын Хо
ЦП
5
Хен-Сок Хонг
ЦП
13
У Ен Чон
ПВ
Главный тренер
Макрам Даббуб
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Палестина - Южная Корея
3
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
2
8
Нарушения
16
6
Офсайды
2
4
Количество передач
227
650
Сейвы
5
1
Точность передач %
61
87
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
0
5
Матчи команд
Палестина
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
17.11.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Коньяспор
2 : 2
30.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
2 : 4
28.09.2026
Палестина
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Информация о матче
Главный судья:
Юсуке Араки
(Токио)
Стадион:
Amman International Stadium, Amman
Посещаемость:
2405
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