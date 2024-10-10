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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Иордания - Южная Корея
Иордания - Южная Корея: обзор матча 10 октября 2024
Иордания
10.10.2024, четверг, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа B, 3 тур
0 : 2
Завершен
Южная Корея
38'
Л. Джэ Сон
68'
Х. О
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иордания - Южная Корея
90'
+1
Замена
Х. Хонг
️️️️
Х. Ин Бом
90'
Замена
П. Сын Хо
️️️️
Л. Кан Ин
Замена
A. Ersan
️️️️
М. Аль-Марди
78'
Замена
И. Сааде
️️️️
Н. Аль-Рашдан
78'
68'
ГОЛ! 0:2!
Х. О
Пас отдал
Д. Ба
51'
Замена
Х. О
️️️️
M. Ju
51'
Замена
Д. Ба
️️️️
Д. Ом
Замена
Я. Аль-Наймат
️️️️
М. Абу Таха
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
Л. Джэ Сон
Пас отдал
Е. Соль
Желтая карточка
Н. Аль-Рашдан
35'
23'
Замена
Д. Ом
️️️️
Х. Хванг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иордания
1
Язид Абулайла
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
3
Абдалла Насиб
ЦЗ
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
23
Эхсан Хаддад
(К)
ПЗ
13
Махмуд Аль-Марди
ЛВ
20
Моаннад Абу Таха
ЛВ
21
Низар Аль-Рашдан
ОП
8
Нур Аль-Равабде
ЦП
9
Али Ольван
ЦФ
Главный тренер
Хусин Аммута
Южная Корея
21
Чо Хен У
ВР
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
(К)
ЦЗ
2
Myeong-jae Lee
ЦЗ
22
Ен-Во Соль
ПЗ
5
Ен-Ву Пак
ОП
6
Хван Ин Бом
ЦП
19
Ли Кан Ин
АП
10
Ли Джэ Сон
АП
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Min-kyu Ju
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Иордания
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
19
Саед Аль-Росан
ЦЗ
0
Хиджази Махер
ЦЗ
6
Юсеф Абу Аль-Жазар
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
11
Язан Аль-Наймат
ЦФ
18
Ибрагим Сабра
ЦФ
25
Ареф Аль-Хадж
ЦФ
14
Ahmad Ersan
ЦФ
Южная Корея
12
Jun-hong Kim
ВР
1
Ким Сын-Гю
ВР
3
Джу-Сун Ким
ЦЗ
2
Hwang Mun-ki
ЦЗ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
5
Хен-Сок Хонг
ЦП
8
Пэк Сын Хо
ЦП
27
Джун-Хо Ба
ЦП
14
Дон-Ген Ли
АП
9
Oh Se-Hun
ЦФ
23
Джи-Сон Ом
ЦФ
18
Хен-Гю О
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Абулайла
3
Насиб
5
Аль-Араб
4
Абу Дааб
2
Абу Хашиш
21
Аль-Рашдан
23
Хаддад
8
Аль-Равабде
20
Абу Таха
13
Аль-Марди
9
Ольван
4-1-1-2-2
21
Хен У
22
Соль
4
Мин-Джэ
2
14
Ю-Мин
5
Пак
6
Ин Бом
19
Кан Ин
10
Джэ Сон
9
11
Хванг
21
Аль-Рашдан
15
Сааде
15
Сааде
21
Аль-Рашдан
20
Абу Таха
11
Аль-Наймат
11
Аль-Наймат
20
Абу Таха
13
Аль-Марди
14
14
13
Аль-Марди
6
Ин Бом
5
Хонг
5
Хонг
6
Ин Бом
19
Кан Ин
8
Сын Хо
8
Сын Хо
19
Кан Ин
Ом
27
Ба
27
Ба
Ом
11
Хванг
23
Ом
23
Ом
11
Хванг
9
18
О
18
О
9
Остались в запасе
Иордания
Южная Корея
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
19
Саед Аль-Росан
ЦЗ
0
Хиджази Махер
ЦЗ
6
Юсеф Абу Аль-Жазар
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
18
Ибрагим Сабра
ЦФ
25
Ареф Аль-Хадж
ЦФ
Главный тренер
Хусин Аммута
12
Jun-hong Kim
ВР
1
Ким Сын-Гю
ВР
3
Джу-Сун Ким
ЦЗ
2
Hwang Mun-ki
ЦЗ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
14
Дон-Ген Ли
АП
9
Oh Se-Hun
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
19
Саед Аль-Росан
ЦЗ
0
Хиджази Махер
ЦЗ
6
Юсеф Абу Аль-Жазар
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
18
Ибрагим Сабра
ЦФ
25
Ареф Аль-Хадж
ЦФ
Остались в запасе
12
Jun-hong Kim
ВР
1
Ким Сын-Гю
ВР
3
Джу-Сун Ким
ЦЗ
2
Hwang Mun-ki
ЦЗ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
14
Дон-Ген Ли
АП
9
Oh Se-Hun
ЦФ
Главный тренер
Хусин Аммута
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Иордания - Южная Корея
1
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
2
Нарушения
12
7
Офсайды
1
2
Количество передач
238
762
Сейвы
3
2
Точность передач %
71
89
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Иордания
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Чемпионат мира, 3 тур
Иордания
1 : 3
28.06.2026
Аргентина
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Информация о матче
Главный судья:
Хироюки Кимура
(Чиба)
Стадион:
Amman International Stadium, Amman
Посещаемость:
14655
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