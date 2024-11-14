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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Кувейт - Южная Корея
Кувейт - Южная Корея: обзор матча 14 ноября 2024
Кувейт
14.11.2024, четверг, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа B, 5 тур
1 : 3
Завершен
Южная Корея
60'
M. Daham
10'
O. Se-Hun
19'
Х. Сон (П)
74'
Д. Ба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кувейт - Южная Корея
81'
Замена
Х. Ли
️️️️
Л. Джэ Сон
81'
Замена
П. Сын Хо
️️️️
Х. Ин Бом
75'
Замена
Х. О
️️️️
O. Se-Hun
74'
ГОЛ! 1:3!
Д. Ба
Пас отдал
Х. Ин Бом
69'
Желтая карточка
Ч. Ю-Мин
64'
Замена
Т. Ли
️️️️
M. Lee
64'
Замена
Д. Ба
️️️️
Х. Сон
ГОЛ! 1:2!
M. Daham
60'
Замена
Y. Majed
️️️️
M. Meshal
58'
Желтая карточка
M. Meshal
50'
19'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Х. Сон
Желтая карточка
S. Al Sanea
17'
10'
ГОЛ! 0:1!
O. Se-Hun
Пас отдал
Х. Ин Бом
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кувейт
1
Khaled Al Rashidi
(К)
ВР
3
Meshari Al-Enezi
ЦЗ
13
Khaled Ebrahim Hajiah
ЦЗ
3
Hassan Hamdan Al-Enezi
ЦЗ
2
Sami Al Sanea
ЦП
3
Moaath Meshal
ЦП
7
Mohammad Daham
ЦП
14
R. Hany
ЦП
11
Eid Al-Rashidi
ЦП
18
Athbi Shehab
ЦФ
9
Salman Al Awadi
ЦФ
Главный тренер
Хелиу Соуза
Южная Корея
21
Чо Хен У
ВР
2
Myeong-jae Lee
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
22
Ен-Во Соль
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
5
Ен-Ву Пак
ОП
6
Хван Ин Бом
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
19
Ли Кан Ин
АП
9
Oh Se-Hun
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Кувейт
1
Ahmed Aid Al Khaldi
ВР
22
Abdulrahman Al-Fadhli
ВР
4
Rashed Al Dousari
ЦЗ
5
Fahad Al-Hajeri
ЦЗ
10
Fawaz Ayedh
ЦП
6
Sultan Al-Enezi
ЦП
12
Hamad Al Harbi
ЦП
10
Faisal Zaid Al-Harbi
ЦП
8
A. Al Dhefiri
ЦФ
20
Yousef Nasser Al Sulaiman
ЦФ
15
Yousef Majed
ЦФ
17
Ali Khalaf
ЦФ
Южная Корея
1
Kyeong-min Kim
ВР
12
Lee Chang-geun
ВР
8
Kim Bong-Soo
ЦЗ
13
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
8
Пэк Сын Хо
ЦП
5
Хен-Сок Хонг
ЦП
27
Джун-Хо Ба
ЦП
23
Хюн-Жу Ли
АП
9
Min-kyu Ju
ЦФ
18
Хен-Гю О
ЦФ
3-5-2
1
3
13
3
3
7
14
11
2
9
18
4-1-1-3-1
21
Хен У
22
Соль
4
Мин-Джэ
14
Ю-Мин
2
5
Пак
6
Ин Бом
10
Джэ Сон
19
Кан Ин
7
Сон
9
6
6
3
15
15
3
2
13
Ли
13
Ли
2
6
Ин Бом
8
Сын Хо
8
Сын Хо
6
Ин Бом
7
Сон
27
Ба
27
Ба
7
Сон
10
Джэ Сон
23
Ли
23
Ли
10
Джэ Сон
9
18
О
18
О
9
Остались в запасе
Кувейт
Южная Корея
1
Ahmed Aid Al Khaldi
ВР
22
Abdulrahman Al-Fadhli
ВР
4
Rashed Al Dousari
ЦЗ
5
Fahad Al-Hajeri
ЦЗ
10
Fawaz Ayedh
ЦП
12
Hamad Al Harbi
ЦП
10
Faisal Zaid Al-Harbi
ЦП
8
A. Al Dhefiri
ЦФ
20
Yousef Nasser Al Sulaiman
ЦФ
17
Ali Khalaf
ЦФ
Главный тренер
Хелиу Соуза
1
Kyeong-min Kim
ВР
12
Lee Chang-geun
ВР
8
Kim Bong-Soo
ЦЗ
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
5
Хен-Сок Хонг
ЦП
9
Min-kyu Ju
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
1
Ahmed Aid Al Khaldi
ВР
22
Abdulrahman Al-Fadhli
ВР
4
Rashed Al Dousari
ЦЗ
5
Fahad Al-Hajeri
ЦЗ
10
Fawaz Ayedh
ЦП
12
Hamad Al Harbi
ЦП
10
Faisal Zaid Al-Harbi
ЦП
8
A. Al Dhefiri
ЦФ
20
Yousef Nasser Al Sulaiman
ЦФ
17
Ali Khalaf
ЦФ
Остались в запасе
1
Kyeong-min Kim
ВР
12
Lee Chang-geun
ВР
8
Kim Bong-Soo
ЦЗ
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
5
Хен-Сок Хонг
ЦП
9
Min-kyu Ju
ЦФ
Главный тренер
Хелиу Соуза
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Кувейт - Южная Корея
2
1
Всего ударов по воротам
4
12
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
4
Нарушения
10
10
Офсайды
0
4
Количество передач
238
698
Сейвы
1
0
Точность передач %
70
89
Удары мимо ворот
3
8
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
0 : 2
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
3 : 0
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Информация о матче
Главный судья:
Шон Эванс
Стадион:
Jaber al-Ahmad International Stadium, Kuwait City
Посещаемость:
22791
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