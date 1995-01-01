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Fahad Al-Hajeri
Главные новости
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18:18
Промесу грозит экстрадиция в более чем 40 странах: полный список
17:50
Фото
⚡️ МВД объявило в розыск Евгения Савина
4
17:42
«Спартак» готов расстаться с четырьмя игроками до закрытия зимнего ТО
2
17:34
Лунин ответил, справедливо ли отменили гол «Лейпцига»
1
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Все новости
18:00
Товарищеский матч. «Краснодар» проиграл вице-чемпиону Казахстана
17:17
Джикия выиграл суд у застройщика
2
16:58
Названо условие для ареста Промеса
4
16:48
В Испании наказали болельщика, ткнувшего Окампоса пальцем между ягодиц
1
16:39
Червиченко прокомментировал приговор Промеса
7
16:29
Стал известен бюджет «Челси» на летние трансферы
16:27
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Юрий Красовский: из-за нелегальных букмекеров спорт РФ может недополучить около 8 млрд инвестиций
16:16
Семин оценил выбор Парагвая в качестве соперника для сборной России
16:00
Фото
«РБ Лейпциг» высмеял отмененный гол в ворота «Реала», использовав фото Анчелотти
2
15:50
Губерниев жестко высказался о приговоре Промеса
20
15:40
Тимощук объяснил, почему «Зенит» не может найти нового левого защитника
15:30
«Барселона» открыта для продажи трех футболистов
15:15
«Спартак» рассматривает четырех легионеров на замену Промесу, осужденному в Нидерландах
20
15:03
Фото
Сборная России назвала второго соперника по мартовским товарищеским матчам
3
14:56
В «Реале» определились с будущим Лунина
6
14:46
Реакция «Спартака» на приговор Промеса – ему дали шесть лет тюрьмы
28
14:38
Два клуба АПЛ отказались от подписания Мбаппе
3
14:28
Тихонов разнес игроков «Енисея» во время матча с медиакомандой «БроукБойз»
14:14
Три футболиста задумались об уходе из «Баварии» из-за Тухеля
13:59
Стало известно, согласен ли Промес с новым приговором суда
12
13:50
Винисиус – 5-й самый молодой игрок с 50 матчами в Лиге чемпионов
1
13:40
Орлов раскритиковал Зобнина: «Что это за фигура такая?»
8
13:29
Фото
Клуб Первой лиги арендовал полузащитника «Спартака»
4
13:19
Орлов: «Джикия – не для команды, которая может бороться за первое место»
13:10
Общий срок заключения для Промеса в Нидерландах составит 7,5 лет
2
12:51
⚡ Суд приговорил Промеса к тюремному заключению
93
12:44
Орлов: «У «Зенита» вратарская проблема как была, так и осталась»
2
12:31
Фото
«Локомотив» расстался с 25-летним полузащитником
2
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Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
2
Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
3
В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
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Fahad Al-Hajeri
Fahad Al-Hajeri
#5 | Защитник
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Fahad Al-Hajeri
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