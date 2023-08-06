Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,20 млн

Натан Гассама - трансферы

Балтика
5 января 2001 (24)
#4 | Защитник
192 см
Мали | Франция
Статистика Новости Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
06.08.23 / 30.06.28
Славия С
Балтика
500 тыс €
Главные новости
Позиция Тикнизяна насчет возвращения в РПЛ
11:16
2
«Стало полегче»: Фомин – об уходе Карпина из «Динамо»
10:53
3
Рабинер предсказал точный счет матча «Балтика» – «Спартак»
10:27
1
Список дисквалифицированных на 17-й тур РПЛ
10:07
3
Смелый прогноз Генича на матч «Балтика» – «Спартак»
09:58
10
Бубнов предсказал точный счет матча «Балтика» – «Спартак»
09:35
4
Станкович унижал игроков «Спартака», Тикнизян может вернуться в РПЛ, Крицюк и Пьянич закончили карьеры и другие новости
00:30
2
Медведев одним словом ответил, как чувствует себя на новой должности
00:00
3
Видео«Вопросы после этого есть?» Евсеев дал яркое интервью в Первой лиге
Вчера, 23:17
6
Мостовой – о Галактионове: «Дали три года контракт человеку, который ничего не выигрывал»
Вчера, 23:13
22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 