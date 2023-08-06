Введите ваш ник на сайте
Балтика
Натан Гассама
Трансферы
€ 1,20 млн
Натан Гассама - трансферы
Балтика
5 января 2001 (24)
#4 | Защитник
192 см
Мали | Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
06.08.23 / 30.06.28
Славия С
Балтика
500 тыс €
