Ange-Freddy Plumain - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Ange-Freddy Plumain
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Ange-Freddy Plumain
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рух
|22
|3
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|1' -78'
|Рух (Львов)
|1:2
|Динамо (Киев)
|19.05.2024
|1' -67'
|Рух (Львов)
|2:0
|Черноморец (Одесса)
|28' 61'
|11.05.2024
|1' -46'
|Оболонь (Киев)
|0:0
|Рух (Львов)
|04.05.2024
|80' -90'
|Александрия (Александрия)
|2:2
|Рух (Львов)
|27.04.2024
|1' -58'
|Рух (Львов)
|3:1
|Верес (Ровно)
|22.04.2024
|1' -70'
|Минай (Минай)
|1:1
|Рух (Львов)
|64'
|13.04.2024
|1' -78'
|Рух (Львов)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|07.04.2024
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|3:1
|Рух (Львов)
|01.04.2024
|1' -80'
|Рух (Львов)
|1:0
|ЛНЗ (Черкасы)
|16.03.2024
|1' -60'
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:4
|Рух (Львов)
|18' 36' 61'
|08.03.2024
|1' -63'
|Днепр-1 (Днепр)
|0:1
|Рух (Львов)
|02.03.2024
|1' -68'
|Колос (Ковалевка)
|0:1
|Рух (Львов)
|25.02.2024
|54' -90'
|Рух (Львов)
|1:1
|Полесье (Житомир)
|10.12.2023
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|1:1
|Рух (Львов)
|04.12.2023
|1' -81'
|Заря (Луганск)
|0:0
|Рух (Львов)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|2:3
|Рух (Львов)
|87'
|06.11.2023
|63' -90'
|Рух (Львов)
|2:2
|Оболонь (Киев)
|01.11.2023
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|0:2
|Днепр-1 (Днепр)
|28.10.2023
|73' -90'
|Рух (Львов)
|0:0
|Александрия (Александрия)
|22.10.2023
|73' -90'
|Верес (Ровно)
|2:5
|Рух (Львов)
|08.10.2023
|1' -56'
|Рух (Львов)
|0:0
|Минай (Минай)
|01.10.2023
|63' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:3
|Рух (Львов)
|23.09.2023
|52' -90'
|Рух (Львов)
|1:1
|Шахтер (Донецк)
|03.09.2023
|1' -57'
|Рух (Львов)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|19.08.2023
|1' -62'
|Рух (Львов)
|1:1
|Колос (Ковалевка)