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    Ange-Freddy Plumain - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Ange-Freddy Plumain
    Команда Рух
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.05.2024 1' - 78' Рух 1:2 Динамо Украина. Премьер-лига, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рух 22 3 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2024 1' -78' Рух (Львов) 1:2 Динамо (Киев)
    19.05.2024 1' -67' Рух (Львов) 2:0 Черноморец (Одесса)
    28' 61'
    11.05.2024 1' -46' Оболонь (Киев) 0:0 Рух (Львов)
    04.05.2024 80' -90' Александрия (Александрия) 2:2 Рух (Львов)
    27.04.2024 1' -58' Рух (Львов) 3:1 Верес (Ровно)
    22.04.2024 1' -70' Минай (Минай) 1:1 Рух (Львов)
    64'
    13.04.2024 1' -78' Рух (Львов) 1:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    07.04.2024 1' -90' Шахтер (Донецк) 3:1 Рух (Львов)
    01.04.2024 1' -80' Рух (Львов) 1:0 ЛНЗ (Черкасы)
    16.03.2024 1' -60' Металлист 1925 (Харьков) 1:4 Рух (Львов)
    18' 36' 61'
    08.03.2024 1' -63' Днепр-1 (Днепр) 0:1 Рух (Львов)
    02.03.2024 1' -68' Колос (Ковалевка) 0:1 Рух (Львов)
    25.02.2024 54' -90' Рух (Львов) 1:1 Полесье (Житомир)
    10.12.2023 Был в запасе Ворскла (Полтава) 1:1 Рух (Львов)
    04.12.2023 1' -81' Заря (Луганск) 0:0 Рух (Львов)
    12.11.2023 Был в запасе Черноморец (Одесса) 2:3 Рух (Львов)
    87'
    06.11.2023 63' -90' Рух (Львов) 2:2 Оболонь (Киев)
    01.11.2023 Был в запасе Рух (Львов) 0:2 Днепр-1 (Днепр)
    28.10.2023 73' -90' Рух (Львов) 0:0 Александрия (Александрия)
    22.10.2023 73' -90' Верес (Ровно) 2:5 Рух (Львов)
    08.10.2023 1' -56' Рух (Львов) 0:0 Минай (Минай)
    01.10.2023 63' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:3 Рух (Львов)
    23.09.2023 52' -90' Рух (Львов) 1:1 Шахтер (Донецк)
    03.09.2023 1' -57' Рух (Львов) 1:1 Металлист 1925 (Харьков)
    19.08.2023 1' -62' Рух (Львов) 1:1 Колос (Ковалевка)
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