Joni Montiel - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Joni Montiel
|Команда
|Бургос
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Joni Montiel
|Команда
|Бургос
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.06.2024
|1' - 59'
|Алькоркон
|1:1
|Бургос
|Испания. Сегунда, 42 тур
|26.05.2024
|1' - 79'
|Бургос
|1:1
|Тенерифе
|Испания. Сегунда, 41 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2023
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|3:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|01.11.2023
|1' -70'
|Пенья Депортиво (Ибица)
|0:5
|Вальядолид (Вальядолид)