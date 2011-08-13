Максимилиан Нику - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Максимилиан
|Фамилия
|Нику
|Команда
|Мюнхен 1860
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 ноября 1982 (40 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Имя
|Максимилиан
|Фамилия
|Нику
|Команда
|Мюнхен 1860
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 ноября 1982 (40 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фрайбург
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.10.2011
|Был в запасе
|Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
|1:0
|Фрайбург (Фрайбург)
|16.10.2011
|82' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:2
|Гамбург (Гамбург)
|01.10.2011
|81' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|16.09.2011
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:2
|Штутгарт (Штутгарт)
|10.09.2011
|1' -46'
|Бавария (Мюнхен)
|7:0
|Фрайбург (Фрайбург)
|27.08.2011
|1' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|3:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|20.08.2011
|Был в запасе
|Вердер (Бремен)
|5:3
|Фрайбург (Фрайбург)
|13.08.2011
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:2
|Майнц (Майнц)