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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Штутгарт
Фрайбург - Штутгарт: обзор матча 16 сентября 2011
Фрайбург
16.09.2011, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Штутгарт
84'
П. Сиссе
33'
М. Харник
73'
М. Харник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Штутгарт
Желтая карточка
Какау
Замена
П. Погребняк
️️️️
Какау
ГОЛ! 1:2!
П. Сиссе
Пас отдал
Э. Йендришек
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
С. Оказаки
Желтая карточка
Э. Йендришек
Замена
Г. Дембеле
️️️️
Ш. Райзингер
ГОЛ! 0:2!
М. Харник
Пас отдал
К. Молинаро
Замена
Э. Йендришек
️️️️
Я. Абдессадки
Желтая карточка
К. Молинаро
Замена
Т. Хайнал
️️️️
К. Гентнер
Желтая карточка
С. Оказаки
ГОЛ! 0:1!
М. Харник
Желтая карточка
О. Барт
Замена
А. Путило
️️️️
Б. Ферати
14'
Желтая карточка
В. Квист
Желтая карточка
С. Макиади
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
28
Бег Ферати
ЦЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Зорг
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
18
Какау
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
26
Эрик Йендришек
ЛП
14
Антон Путило
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
4-4-2
1
Бауманн
11
Баcтианс
28
Ферати
4
Барт
23
Муйджа
23
Шустер
23
Флум
16
Макиади
6
Абдессадки
61
Сиссе
27
Райзингер
4-3-3
26
Ульрайх
23
Булахруз
3
Родригес
35
Таски
3
Молинаро
8
Кузманович
6
Квист
4
Гентнер
30
Оказаки
22
Харник
18
Какау
6
Абдессадки
26
Йендришек
26
Йендришек
6
Абдессадки
28
Ферати
14
Путило
14
Путило
28
Ферати
27
Райзингер
11
Дембеле
11
Дембеле
27
Райзингер
4
Гентнер
15
Хайнал
15
Хайнал
4
Гентнер
30
Оказаки
10
Гебхарт
10
Гебхарт
30
Оказаки
18
Какау
88
Погребняк
88
Погребняк
18
Какау
Остались в запасе
Фрайбург
Штутгарт
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
33
Даниэль Бац
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
Главный тренер
Маркус Зорг
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Марк Циглер
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
33
Даниэль Бац
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Марк Циглер
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
Главный тренер
Маркус Зорг
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Фрайбург - Штутгарт
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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