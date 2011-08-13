Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Майнц
Фрайбург - Майнц: обзор матча 13 августа 2011
Фрайбург
13.08.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Майнц
90'
П. Сиссе
64'
М. Риссе
79'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Майнц
Желтая карточка
М. Риссе
ГОЛ! 1:2!
П. Сиссе
Пас отдал
Д. Калиджиури
Замена
Э. Уджа
️️️️
Э. Сото
Замена
Г. Дембеле
️️️️
Й. Флум
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
С. Аллагуи
ГОЛ! 0:2!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
М. Риссе
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
А. Иваншиц
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
С. Макиади
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
А. Путило
ГОЛ! 0:1!
М. Риссе
Желтая карточка
Э. Чупо-Мотинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Зорг
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
4
Николче Новески
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Золтан Штибер
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
88
Дениз Йилмаз
ЦФ
4-5-1
1
Бауманн
11
Крмас
5
Бучер
4
Барт
23
Муйджа
16
Макиади
23
Шустер
14
Путило
23
Флум
6
Абдессадки
61
Сиссе
3-5-2
33
Мюллер
4
Новески
30
Фатхи
26
Бунгерт
23
Иваншиц
19
Сото
8
Полански
33
Калиджиури
31
Риссе
9
Аллагуи
13
Чупо-Мотинг
14
Путило
20
Калиджиури
20
Калиджиури
14
Путило
23
Флум
11
Дембеле
11
Дембеле
23
Флум
16
Макиади
27
Райзингер
27
Райзингер
16
Макиади
9
Аллагуи
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
9
Аллагуи
23
Иваншиц
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
23
Иваншиц
19
Сото
11
Уджа
11
Уджа
19
Сото
Остались в запасе
Фрайбург
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
Главный тренер
Маркус Зорг
28
Кристиан Веткло
ВР
10
Золтан Штибер
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
88
Дениз Йилмаз
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
10
Золтан Штибер
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
88
Дениз Йилмаз
ЦФ
Главный тренер
Маркус Зорг
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Фрайбург - Майнц
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Майнц
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+