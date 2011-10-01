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Фрайбург - Боруссия М
Фрайбург - Боруссия М: обзор матча 01 октября 2011
Фрайбург
01.10.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия М
19'
Й. Флум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Боруссия М
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Я. Абдессадки
Желтая карточка
Р. Бобадилья
Замена
П. Херрманн
️️️️
Т. Янчке
Замена
М. Нику
️️️️
Ф. Баcтианс
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
Т. Маркс
Желтая карточка
Т. Маркс
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
М. Ханке
Замена
Х. Бучер
️️️️
О. Барт
Желтая карточка
Й. Флум
Желтая карточка
П. Крмас
ГОЛ! 1:0!
Й. Флум
Пас отдал
Ю. Шустер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Зорг
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
14
Торбен Маркс
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Майк Ханке
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
26
Эрик Йендришек
ЛП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Симон Брандштеттер
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
4-5-1
1
Бауманн
11
Баcтианс
11
Крмас
4
Барт
23
Муйджа
16
Макиади
23
Флум
14
Путило
23
Шустер
6
Абдессадки
61
Сиссе
4-1-2-1-2
1
тер Стеген
4
Данте
39
Штранцль
24
Янчке
17
Вендт
33
Нойштедтер
14
Маркс
18
Аранго
18
Ройс
9
Де Камарго
9
Ханке
6
Абдессадки
20
Калиджиури
20
Калиджиури
6
Абдессадки
4
Барт
5
Бучер
5
Бучер
4
Барт
11
Баcтианс
8
Нику
8
Нику
11
Баcтианс
24
Янчке
7
Херрманн
7
Херрманн
24
Янчке
14
Маркс
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
14
Маркс
9
Ханке
25
Бобадилья
25
Бобадилья
9
Ханке
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия М
9
Симон Брандштеттер
ЦФ
33
Даниэль Бац
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
Главный тренер
Маркус Зорг
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
9
Симон Брандштеттер
ЦФ
33
Даниэль Бац
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Маркус Зорг
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Фрайбург - Боруссия М
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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