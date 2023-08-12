Мохаммед Аль-Кунаян - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Мохаммед
|Фамилия
|Аль-Кунаян
|Команда
|Аль-Таи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 января 1999 (25 лет)
|Имя
|Мохаммед
|Фамилия
|Аль-Кунаян
|Команда
|Аль-Таи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 января 1999 (25 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.05.2024
|Был в запасе
|Аль-Хиляль
|3:1
|Аль-Таи
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Таи
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2024
|Был в запасе
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|3:1
|Аль-Таи (Хаиль)
|14.12.2023
|Был в запасе
|Аль-Охдуд (Наджран)
|1:0
|Аль-Таи (Хаиль)
|27.10.2023
|Был в запасе
|Аль-Таи (Хаиль)
|3:2
|Аль-Рияд (Эр-Рияд)
|21.09.2023
|90' -90'
|Аль-Иттифак (Даммам)
|4:3
|Аль-Таи (Хаиль)
|16.09.2023
|60' -90'
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|1:1
|Аль-Таи (Хаиль)
|01.09.2023
|65' -90'
|Аль-Таи (Хаиль)
|1:0
|Абха (Абха)
|29.08.2023
|1' -46'
|Аль-Ахли (Джидда)
|2:0
|Аль-Таи (Хаиль)
|19.08.2023
|Был в запасе
|Аль-Иттихад (Джидда)
|2:0
|Аль-Таи (Хаиль)
|12.08.2023
|Был в запасе
|Аль-Таи (Хаиль)
|1:0
|Дамак (Хамис-Мушайт)