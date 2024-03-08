Абдулфаттах Асири - статистика
#45 | Нападающий
|Имя
|Абдулфаттах
|Фамилия
|Асири
|Команда
|Аль-Таи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 февраля 1994 (30 лет)
|Рост
|167
|Имя
|Абдулфаттах
|Фамилия
|Асири
|Команда
|Аль-Таи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 февраля 1994 (30 лет)
|Рост
|167
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.05.2024
|1' - 90'
|Аль-Таи
|0:2
|Аль-Охдуд
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
|23.05.2024
|1' - 90'
|Аль-Хиляль
|3:1
|Аль-Таи
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Таи
|15
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.05.2024
|1' -90'
|Аль-Таи (Хаиль)
|0:2
|Аль-Охдуд (Наджран)
|23.05.2024
|1' -90'
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|3:1
|Аль-Таи (Хаиль)
|16.05.2024
|68' -90'
|Аль-Таи (Хаиль)
|3:1
|Аль-Фат (Аль-Мубарраз)
|90'
|04.05.2024
|83' -90'
|Аль-Таи (Хаиль)
|0:0
|Халидж (Сайхат)
|19.04.2024
|Был в запасе
|Аль-Рияд (Эр-Рияд)
|1:2
|Аль-Таи (Хаиль)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Аль-Таи (Хаиль)
|0:0
|Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
|02.04.2024
|85' -90'
|Аль-Таи (Хаиль)
|2:3
|Аль-Таавун (Бурайда)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Аль-Наср (Эр-Рияд)
|5:1
|Аль-Таи (Хаиль)
|15.03.2024
|83' -90'
|Аль-Таи (Хаиль)
|1:1
|Аль-Иттифак (Даммам)
|08.03.2024
|Был в запасе
|Аль-Таи (Хаиль)
|1:0
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|01.03.2024
|74' -90'
|Абха (Абха)
|2:0
|Аль-Таи (Хаиль)
|14.12.2023
|1' -30'
|Аль-Охдуд (Наджран)
|1:0
|Аль-Таи (Хаиль)
|08.12.2023
|1' -60'
|Аль-Таи (Хаиль)
|1:2
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|02.12.2023
|1' -75'
|Аль-Фат (Аль-Мубарраз)
|0:1
|Аль-Таи (Хаиль)
|24.11.2023
|1' -56'
|Аль-Таи (Хаиль)
|4:3
|Аль-Раед (Бурайда)
|25'
|03.11.2023
|84' -90'
|Аль-Таи (Хаиль)
|3:3
|Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)
|27.10.2023
|54' -90'
|Аль-Таи (Хаиль)
|3:2
|Аль-Рияд (Эр-Рияд)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
|2:0
|Аль-Таи (Хаиль)
|05.10.2023
|Был в запасе
|Аль-Таавун (Бурайда)
|3:0
|Аль-Таи (Хаиль)
|29.09.2023
|Был в запасе
|Аль-Таи (Хаиль)
|1:2
|Аль-Наср (Эр-Рияд)
|21.09.2023
|Был в запасе
|Аль-Иттифак (Даммам)
|4:3
|Аль-Таи (Хаиль)
|24.08.2023
|Был в запасе
|Аль-Таи (Хаиль)
|0:3
|Аль-Вахда (Мекка)
|19.08.2023
|1' -90'
|Аль-Иттихад (Джидда)
|2:0
|Аль-Таи (Хаиль)
|12.08.2023
|1' -84'
|Аль-Таи (Хаиль)
|1:0
|Дамак (Хамис-Мушайт)