Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Никита Жеймо - статистика

Муром
24 января 2001 (25)
#85 | Вратарь
182 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Муром
2 : 0
27.09.2026
Луки-Энергия
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Звезда
0 : 3
18.09.2026
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Муром
4 : 0
13.09.2026
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. Кубок, 1/4 финала
Муром
1 : 0
09.09.2026
Велес
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Муром
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Муром
2 : 0
27.09.2026
Луки-Энергия
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Звезда
0 : 3
18.09.2026
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Муром
4 : 0
13.09.2026
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Муром
2 : 1
30.08.2026
Динамо Вг
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Балтика-2
3 : 0
23.08.2026
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Муром
1 : 1
16.08.2026
Енисей-М
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Чертаново
1 : 2
09.08.2026
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Муром
3 : 1
02.08.2026
Космос
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
1 : 2
25.07.2026
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия
2 : 1
07.06.2026
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Муром
3 : 0
31.05.2026
Звезда
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Торпедо Вл
1 : 0
23.05.2026
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Динамо Вг
0 : 1
10.05.2026
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Муром
2 : 1
03.05.2026
Балтика-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Енисей-М
0 : 1
26.04.2026
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Космос
0 : 1
12.04.2026
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Муром
0 : 3
05.04.2026
Динамо СПб
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Череповец
0 : 2
29.03.2026
Муром
1' - 90'
Главные новости
Подсчитана зарплата Карпина в сборной России
18:46
2
Карпин рассказал, какие чувства у него вызывает выступление российских игроков в Европе
17:59
Сафонов не попал в заявку на матч с Намибией
17:42
2
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
17:27
4
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
17:19
4
Тренер Португалии Жезуш ответил на предложение встретиться со сбежавшим Роналду
16:46
1
Женская Суперлига. «Зенит» в гостях победил «Спартак» – 1:0
16:34
3
Реакция Мостового на конфликт «Краснодара» и «Зенита»
16:16
6
ФотоМесси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
16:00
1
Обляков определил лучшего футболиста сборной России
15:30
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+