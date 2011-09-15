Ивица Илиев - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Ивица
|Фамилия
|Илиев
|Команда
|Висла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 октября 1979 (43 года)
|Рост
|182
|Вес
|78
|Имя
|Ивица
|Фамилия
|Илиев
|Команда
|Висла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 октября 1979 (43 года)
|Рост
|182
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Висла
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2012
|1' -67'
|Стандард (Льеж)
|0:0
|Висла (Краков)
|17.02.2012
|57' -90'
|Висла (Краков)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|15.12.2011
|Был в запасе
|Висла (Краков)
|2:1
|Твенте (Энсхеде)
|01.12.2011
|90' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Висла (Краков)
|04.11.2011
|60' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|4:1
|Висла (Краков)
|20.10.2011
|1' -86'
|Висла (Краков)
|1:0
|Фулхэм (Лондон)
|2'
|29.09.2011
|1' -68'
|Твенте (Энсхеде)
|4:1
|Висла (Краков)
|15.09.2011
|1' -84'
|Висла (Краков)
|1:3
|Оденсе (Оденсе)