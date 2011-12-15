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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Висла - Твенте
Висла - Твенте: обзор матча 15 декабря 2011
Висла
15.12.2011, четверг, 00:05
Лига Европы, группа K, 6 тур
2 : 1
Завершен
Твенте
12'
Л. Гаргула
46'
Ц. Генков
40'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Висла - Твенте
Замена
Д. Бруд
️️️️
Т. Иршак
+2
Замена
А. Кирм
️️️️
М. Меликсон
Желтая карточка
Н. Гурие
Замена
Н. Гурие
️️️️
Л. де Йонг
Замена
С. Бергейс
️️️️
М. Янко
Замена
П. Малецки
️️️️
Р. Богуски
Желтая карточка
В. Янссен
Замена
О. Джон
️️️️
Н. Шадли
ГОЛ! 2:1!
Ц. Генков
Пас отдал
С. Парейко
ГОЛ! 1:1!
Л. де Йонг
Пас отдал
Д. Ландзаат
ГОЛ! 1:0!
Л. Гаргула
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Висла
35
Сергей Парейко
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
3
Гордан Буноза
ЦЗ
22
Марко Йованович
ЦЗ
6
Цезари Вилк
ОП
16
Томаш Иршак
ЦП
11
Гервасио Нуньес
ЦП
10
Лукаш Гаргула
ЦП
24
Маор Меликсон
ЦП
9
Рафал Богуски
ЦФ
18
Цветан Генков
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Твенте
22
Ник Марсман
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
3
Нильс Розелер
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
14
Виллем Янссен
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
7
Денни Ландзаат
ПП
26
Люк де Йонг
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
11
Эмир Байрами
РФ
Главный тренер
Ко Адриансе
Висла
1
Милан Йованич
ВР
17
Андраж Кирм
ЛП
45
Даниэль Бруд
ЦП
26
Патрик Малецки
ЦП
20
Дуду Битон
ЦФ
77
Ивица Илиев
ЦФ
Твенте
2
Тейс Боума
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
17
Нинос Гурие
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
3-1-4-2
35
Парейко
15
Диас
22
Йованович
3
Буноза
6
Вилк
16
Иршак
10
Гаргула
24
Меликсон
11
Нуньес
18
Генков
9
Богуски
4-3-3
22
Марсман
2
Корнелисс
3
Розелер
20
Бенгтссон
5
Буйссе
7
Ландзаат
89
Шадли
14
Янссен
11
Байрами
21
Янко
26
де Йонг
16
Иршак
45
Бруд
45
Бруд
16
Иршак
24
Меликсон
17
Кирм
17
Кирм
24
Меликсон
9
Богуски
26
Малецки
26
Малецки
9
Богуски
26
де Йонг
17
Гурие
17
Гурие
26
де Йонг
21
Янко
23
Бергейс
23
Бергейс
21
Янко
89
Шадли
15
Джон
15
Джон
89
Шадли
Остались в запасе
Висла
Твенте
1
Милан Йованич
ВР
20
Дуду Битон
ЦФ
77
Ивица Илиев
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
2
Тейс Боума
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
Главный тренер
Ко Адриансе
Остались в запасе
1
Милан Йованич
ВР
20
Дуду Битон
ЦФ
77
Ивица Илиев
ЦФ
Остались в запасе
2
Тейс Боума
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Главный тренер
Ко Адриансе
Статистика матча Висла - Твенте
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Висла
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
- : -
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 11 тур
Видзев
0 : 0
16.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Хенрик Рейман
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