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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Висла - Стандард
Висла - Стандард: обзор матча 17 февраля 2012
Висла
17.02.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Стандард
88'
Ц. Генков
27'
Г. Сирьяк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Висла - Стандард
+2
Желтая карточка
В. Ванкер
ГОЛ! 1:1!
Ц. Генков
Пас отдал
М. Меликсон
Желтая карточка
Кану
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Л. Мануэль Сейхас
Замена
А. Кирм
️️️️
Л. Гаргула
Замена
М. Батшуайи
️️️️
С. Гакпе
Замена
И. Илиев
️️️️
П. Малецки
Замена
Л. Киман
️️️️
Горо
Желтая карточка
Ц. Генков
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Сирьяк
Красная карточка
М. Чекай
19'
Желтая карточка
Горо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Висла
35
Сергей Парейко
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
33
Михал Чекай
ЦЗ
22
Марко Йованович
ЦЗ
4
Осман Чавес
ЦЗ
6
Цезари Вилк
ОП
10
Лукаш Гаргула
ЦП
11
Гервасио Нуньес
ЦП
24
Маор Меликсон
ЦП
26
Патрик Малецки
ЦП
18
Цветан Генков
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Стандард
26
Синан Болат
ВР
25
Кану
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
20
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
71
Йони Бюйенс
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
Главный тренер
Жозе Рига
Висла
1
Милан Йованич
ВР
2
Кью Ялинс
ЦЗ
31
Михаэль Ламей
ПЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
16
Томаш Иршак
ЦП
20
Дуду Битон
ЦФ
77
Ивица Илиев
ЦФ
Стандард
55
Рами Гершон
ВР
1
Антони Морис
ВР
53
Франко Дзеннаро
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-1-4-1
35
Парейко
15
Диас
22
Йованович
4
Чавес
33
Чекай
6
Вилк
10
Гаргула
24
Меликсон
26
Малецки
11
Нуньес
18
Генков
4-3-3
26
Болат
15
Поконьоли
20
Фелипе
2
Горо
25
Кану
20
Сейхас
21
Ванкер
71
Бюйенс
7
Тчите
90
Сирьяк
6
Гакпе
10
Гаргула
17
Кирм
17
Кирм
10
Гаргула
26
Малецки
77
Илиев
77
Илиев
26
Малецки
2
Горо
23
Киман
23
Киман
2
Горо
20
Сейхас
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
20
Сейхас
6
Гакпе
44
Батшуайи
44
Батшуайи
6
Гакпе
Остались в запасе
Висла
Стандард
16
Томаш Иршак
ЦП
1
Милан Йованич
ВР
20
Дуду Битон
ЦФ
2
Кью Ялинс
ЦЗ
31
Михаэль Ламей
ПЗ
Главный тренер
Казимеж Москаль
53
Франко Дзеннаро
ЦЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
55
Рами Гершон
ВР
1
Антони Морис
ВР
Главный тренер
Жозе Рига
Остались в запасе
16
Томаш Иршак
ЦП
1
Милан Йованич
ВР
20
Дуду Битон
ЦФ
2
Кью Ялинс
ЦЗ
31
Михаэль Ламей
ПЗ
Остались в запасе
53
Франко Дзеннаро
ЦЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
55
Рами Гершон
ВР
1
Антони Морис
ВР
Главный тренер
Казимеж Москаль
Главный тренер
Жозе Рига
Статистика матча Висла - Стандард
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Висла
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
- : -
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 11 тур
Видзев
0 : 0
16.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Стадион:
Хенрик Рейман
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