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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Стандард - Висла
Стандард - Висла: обзор матча 23 февраля 2012
Стандард
23.02.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Висла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Висла
+5
Желтая карточка
С. Парейко
Желтая карточка
С. Гакпе
+5
Замена
Д. Опаре
️️️️
Г. Сирьяк
+3
Замена
С. Гакпе
️️️️
Горо
Замена
Т. Иршак
️️️️
Ц. Вилк
Замена
М. Батшуайи
️️️️
М. Тчите
Желтая карточка
Г. Сирьяк
Замена
Д. Битон
️️️️
М. Йованович
Замена
А. Кирм
️️️️
И. Илиев
Вторая желтая
Г. Нуньес
Желтая карточка
К. Ялинс
Желтая карточка
Ц. Вилк
Желтая карточка
Горо
Желтая карточка
Г. Нуньес
Желтая карточка
Б. Бьярнасон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
26
Синан Болат
ВР
55
Рами Гершон
ВР
2
Горо
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
3
Карим Белхосин
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
71
Йони Бюйенс
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
Главный тренер
Жозе Рига
Висла
35
Сергей Парейко
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
22
Марко Йованович
ЦЗ
4
Осман Чавес
ЦЗ
2
Кью Ялинс
ЦЗ
6
Цезари Вилк
ОП
11
Гервасио Нуньес
ЦП
10
Лукаш Гаргула
ЦП
24
Маор Меликсон
ЦП
77
Ивица Илиев
ЦФ
18
Цветан Генков
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Стандард
1
Антони Морис
ВР
49
Джонатан Хендрикс
ЦЗ
53
Франко Дзеннаро
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Висла
1
Милан Йованич
ВР
3
Гордан Буноза
ЦЗ
31
Михаэль Ламей
ПЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
16
Томаш Иршак
ЦП
13
Драган Пальич
ЦП
20
Дуду Битон
ЦФ
4-3-2
26
Болат
2
Горо
23
Киман
15
Поконьоли
20
Фелипе
3
Белхосин
8
Бьярнасон
71
Бюйенс
7
Тчите
90
Сирьяк
4-1-3-2
35
Парейко
22
Йованович
4
Чавес
2
Ялинс
15
Диас
6
Вилк
11
Нуньес
10
Гаргула
24
Меликсон
18
Генков
77
Илиев
90
Сирьяк
40
Опаре
40
Опаре
90
Сирьяк
7
Тчите
44
Батшуайи
44
Батшуайи
7
Тчите
2
Горо
6
Гакпе
6
Гакпе
2
Горо
6
Вилк
16
Иршак
16
Иршак
6
Вилк
22
Йованович
20
Битон
20
Битон
22
Йованович
77
Илиев
17
Кирм
17
Кирм
77
Илиев
Остались в запасе
Стандард
Висла
49
Джонатан Хендрикс
ЦЗ
53
Франко Дзеннаро
ЦЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
1
Антони Морис
ВР
Главный тренер
Жозе Рига
1
Милан Йованич
ВР
3
Гордан Буноза
ЦЗ
13
Драган Пальич
ЦП
31
Михаэль Ламей
ПЗ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Остались в запасе
49
Джонатан Хендрикс
ЦЗ
53
Франко Дзеннаро
ЦЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
1
Антони Морис
ВР
Остались в запасе
1
Милан Йованич
ВР
3
Гордан Буноза
ЦЗ
13
Драган Пальич
ЦП
31
Михаэль Ламей
ПЗ
Главный тренер
Жозе Рига
Главный тренер
Казимеж Москаль
Статистика матча Стандард - Висла
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Висла
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
- : -
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 11 тур
Видзев
0 : 0
16.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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